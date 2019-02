Trono Over, Ida e Gianni sempre più uniti: parole d’affetto anche sui social

Uomini e Donne, Ida e Gianni sempre più uniti dopo lo scontro con Riccardo: i due protagonisti del Trono Over si scambiano parole d’affetto anche sui social Uomini e Donne, Ida e Gianni sempre più uniti dopo lo scontro con Riccardo: i due protagonisti del Trono Over si scambiano parole d’affetto anche sui social

La stima che Gianni Sperti ha dichiarato di avere nei confronti di Ida Platano, specialmente dopo la partecipazione di quest’ultima a Temptation Island, è ampiamente ricambiata dalla dama del Trono Over. L’opiniosta di Maria De Filippi, sopratutto da quando Ida è tornata a Uomini e Donne, ha quasi sempre preso parola per difenderla. Non si tratta di nessun favoritismo, sia chiaro. Gianni, che si è sempre contraddistinto per essere una persona schietta e sincera, nello scontro tra Ida e Riccardo ha solo scelto da che parte stare. Valutati i comportamenti di entrambi, difatti, Sperti ha più volte manifestato il suo disappunto nei confronti di Riccardo. Come quest’ultimo si è comportato con la dama in questi mesi non è proprio piaciuto all’opinionista che, di conseguenza, l’ha più volte ribadito.

Bisogna dire però che, al di là delle motivazioni che hanno spinto Gianni a schierarsi a favore di Ida e contro Riccardo, questo suo atteggiamento l’ha inevitabilmente avvicinato molto alla Platano. Dopo le ultime discussioni a Uomini e Donne, inoltre, molti fan della trasmissione non hanno potuto fare a meno di notare una cosa. Ida, proprio recentemente, sui social ha lasciato un messaggio a Gianni che non è passato inosservato. “Adorato mio. Bellissimo” ha scritto la bella bresciana sotto una delle ultime foto del ballerino. Segno questo che l’affetto che la lega a Gianni, oggi, va al di là della semplice simpatia. Non sono più due personaggi che si incontrano di tanto in tanto in TV, ma delle persone – adesso – unite dall’amicizia e dal rispetto reciproco.

