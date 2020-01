Trono Over, Gemma: le parole dopo la puntata e l’attacco di Ursula a Juan Luis

Gemma Galgani sofferente per Juan Luis: l’ultimo atto prima dell’addio a Uomini e Donne del Cavaliere

Oggi è andata in onda una puntata importantissima per i fan di Uomini e Donne perché Gemma Galgani ha avuto un confronto con Juan Luis Ciano, ed è proprio quello che metterà fine alla loro conoscenza. Parliamo per la precisione del fatto che Gemma non richiamerà più Juan Luis a corteggiarla e che lo rifiuterà nonostante la volontà del Cavaliere di continuare a conoscerla. L’atto della Galgani è un davvero importante perché la Dama finora aveva sempre accettato tanto, forse troppo.

Trono Over, Gemma supportata da Ursula Bennardo: il messaggio durante la puntata

A supportare Gemma, anche una vecchia conoscenza della trasmissione di Canale 5, Ursula Bennardo, che ha taggato la donna nelle proprie Instagram stories inquadrando anche la sua Bianca: “Bianca – queste le parole della compagna di Sossio Aruta – ti sta guardando e sta dicendo ‘Menomale’. Dì, a mamma, dì… ‘Basta, basta!”‘. Sembra evidente insomma che la partecipazione di Juan Luis a Uomini e Donne non sia stata gradita da un bel po’ di gente, non solo dal pubblico social, che lo sta contestando un po’ ovunque, ma anche da chi alla trasmissione ha partecipato, in questo caso da Ursula, anche se siamo sicuri che in molti non tollerano il comportamento del partenopeo.

Il messaggio di Gemma dopo la puntata di Uomini e Donne Over

Gemma intanto sembra aver iniziato felice il nuovo anno, come si nota tra l’altro nel primo post che ha pubblicato dopo la puntata: “Iniziamo il nuovo anno, baci #gemma #gemmagalgani #uominiedonne #tronoover”, queste le parole della Dama degli Over che tra l’altro sta conoscendo anche un nuovo Cavaliere; parliamo di Marcello che però la sta facendo già disperare: le ultime anticipazioni su Uomini e Donne Over le trovate qui. Tenetevi pronti!