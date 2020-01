Trono Over, Juan Luis è tornato: rotto il silenzio dopo Gemma Galgani

Juan Luis Ciano, ritorno su Instagram dopo la rottura con Gemma Galgani

Juan Luis Ciano è tornato su Instagram con alcune storie video che avranno senz’altro sorpreso i fan perché dalle festività natalizie non avevamo più notizie dall’ex Cavaliere del Trono Over. Non che Juan Luis sia tornato parlando di Gemma Galgani e del programma ma il fatto che si proponga ancora ai suoi follower dopo quanto accaduto in studio fa pensare che crede di essere con la coscienza a posto; inoltre c’è un particolare su cui ci vogliamo soffermare: Juan Luis ha fatto a tutti gli auguri di un buon 2020 pubblicando alcune riprese dei fuochi d’artificio con sottofondo la canzone dei Queen I want to break free, il cui significato è quello di liberazione da un amore negativo: ne era a conoscenza oppure no? Chissà.

Trono Over, Gemma e Juan Luis hanno rotto dopo le festività natalizie

Di certo la storia con Gemma ha preso una piega inaspettata perché a differenza delle altre storie questa volta la Galgani sembra essere stata molto meno permissiva, e la reazione avuta in studio, dopo aver detto che Juan Luis si è fatto risentire solo due giorni prima della registrazione, ha colpito un po’ tutti.

Uomini e Donne, Juan Luis tornerà in studio per Gemma?

Ricordiamo che Gemma non ha voluto avere più niente a che fare con Juan Luis nonostante lui avesse detto che comunque era ancora interessato a conoscerla: Gemma ha spiegato che le era passato l’entusiasmo ed è per questo che non se l’è sentita di proseguire. Non siamo sicuri in realtà che la situazione resterà questa per sempre perché magari Gemma potrebbe aver voluto un chiarimento col napoletano fuori dagli studi di cui non sappiamo niente; fino alla prossima registrazione insomma non metteremmo la mano sul fuoco sul fatto che il percorso di Juan Luis a Uomini e Donne sia finito. Al momento comunque tocca accontentarci dei suoi auguri di buon 2020.