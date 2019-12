Uomini e Donne anticipazioni, Gemma prende coraggio e affronta Juan: i dettagli

, Anticipazioni Uomini e Donne, Gemma Galgani saluta per sempre Juan Luis Ciano

Gemma Galgani e Juan Luis Ciano si sono detti addio nell’ultima puntata di Uomini e Donne: anticipazioni e news le conoscete tutti ormai e sono state abbastanza esaustive. Oggi lo sono ancor di più, visto che il Vicolo delle news ha pubblicato ulteriori dettagli su quanto accaduto nell’ultima registrazione. I fatti sono andati peggio di quanto ci aspettassimo per Juan Luis perché Gemma ha avuto il coraggio di chiudere nonostante avesse saputo che lui avrebbe voluto continuare a vederla. Veniamo subito al dunque.

Uomini e Donne Over, Gemma prende coraggio: la reazione al gesto di Juan

Gemma e Juan Luis alla fine della puntata che precedeva l’ultima registrazione hanno discusso fuori dagli studi e lui ha preso e se n’è andato; da allora non si è fatto più sentire se non due giorni prima della registrazione: cosa che ha insospettito a tal punto Gemma da spingerla a non rispondergli. La Galgani in puntata ha spiegato che Juan Luis è stato in grado di farla sognare di nuovo dopo tanto tempo ma che purtroppo con i suoi comportamenti l’ha riportata alla realtà.

I dettagli sull’incontro tra Gemma e Juan Luis e l’addio definitivo

Ed è proprio a questo punto della registrazione che la Dama degli Over inizia un racconto che secondo le talpe del Vicolo potrebbe essere tagliato: “Poi racconta – si legge sul sito – ciò che è accaduto quando hanno dormito insieme e che forse verrà tagliato: la mattina il risveglio è stato traumatico perché lui non stava bene di corpo e ha iniziato a far rumori strani, tanto che il receptionist ha chiesto se c’erano problemi […] Lui comunque le ha detto che voleva frequentarla ancora perché non ha conosciuto tutto di lei ma lei gli ha fatto ‘ciao ciao’ con la manina”. Non sappiamo se Gemma resisterà ma se così fosse vorrebbe dire che tutte le batoste prese sinora le hanno insegnato qualcosa.

Gli altri dettagli sull’ultima registrazione del Trono Over

Il Vicolo ha fornito ulteriori dettagli anche su Tina Cipollari, che non ha voluto pesarsi: “Maria, non ti azzardare a far entrare la bilancia che la frullo in testa a chi la porta”, avrebbe detto l’opinionista. Infine, alcuni dettagli su Barbara De Santi che a quanto pare non prova attrazione per nessuno in studio, neanche per Armando Incarnato, sebbene la scorsa puntata gli abbia consigliato di non frequentare solo le “bambole” come Veronica: discorso che non è piaciuto per niente alla Ursida e che quindi ha fatto scoppiare la bagarre in studio. Non ci resta che attendere questa puntata che a quanto pare sarà infuocatissima.