Trono Over, coppie sotto accusa: “Hanno finto, puntano a Temptation Island”

Uomini e Donne, coppie del Trono Over sotto accusa: hanno finto?

Le coppie del Trono Over nate in questa stagione sono finite nel mirino di una protagonista di Uomini e Donne! Vivendo in prima persona le conoscenze e le frequentazioni, Valentina Autiero si è fatta un’idea precisa delle varie coppie che si sono formate. Gli affezionati del programma sapranno bene che Valentina è molto sincera, se ha da dire qualcosa la dice in studio come altrove. Ed è proprio ciò che ha fatto anche attraverso un’intervista a Uomini e Donne Magazine! Dopo aver parlato delle sue conoscenze non andate molto bene, la Dama ha espresso la sua opinione sulle varie coppie che si sono formate in questa stagione. E su alcune di loro ha le idee ben chiare! Valentina ha promosso poche coppie: Biagio e Caterina, Paolo e Sabrina, Edo e Chiara, David e Cristina. Loro sono stati sinceri nei loro sentimenti, secondo lei.

Trono Over, le coppie puntano a Temptation Island? L’accusa di Valentina

A differenza di altri, che secondo lei avrebbero finto nel percorso per arrivare a un altro programma famosissimo e amatissimo. Come per esempio loro: “Stefano e Pamela non penso siano del tutto sinceri e probabilmente puntano a Temptation Island”. Sarà vero? Pamela risponderà a questa nuova accusa da parte di Valentina? Staremo a vedere, per il momento tra Pamela e Stefano le cose non stanno andando bene. Quindi la fine potrebbe essere arrivata ancor prima di un eventuale Temptation Island. Valentina non si è espressa solo su Stefano e Pamela! Ecco cos’altro ha dichiarato: “Maria Antonietta e Roberto mi sembrano falsissimi esattamente come lo sono stati Noel e Alessandro che sono andati via non perché provassero dei sentimenti ma perché lei doveva tirarsi fuori dal programma. Almeno secondo me”.

Coppie Trono Over, l’accusa: “Hanno imitato Sossio e Ursula e Riccardo e Ida”

Anche loro sono tra le coppie che puntano a Temptation Island? Valentina, che ha difeso Roberta nei vari triangoli che ci sono stati, non ha fatto tutti i nomi, ma ha aggiunto questo: “Sono convinta che quest’anno alcune coppie abbiano parecchio giocato sulla loro frequentazione, fingendo alti e bassi perché attirate dall’idea di andare a Temptation Island e per questo hanno cercato di imitare il percorso di Sossio e Ursula e di Ida e Riccardo. Vedrà che alcuni grandi amori nati al Trono Over scoppieranno qualora – come probabile – non dovessero partecipare a Temptation Island”. Nel prossimo numero in edicola della rivista di Uomini e Donne arriveranno le risposte delle varie coppie? Oppure useranno i social? O ancora, potrebbero decidere non rispondere affatto alle insinuazioni di Valentina…