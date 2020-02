Trono Over, Armando e Samuel scontro ravvicinato: Incarnato va via, scoppia caos

Armando Incarnato e Samuel Baiocchi litigano furiosamente al Trono Over: cos’è successo

Puntata movimentatissima oggi al Trono Over di Uomini e Donne con Armando Incarnato e Samuel Baiocchi protagonisti assoluti della prima parte. La lite tra i due è scoppiata perché Alessia criticava Samuel per non essere mai libero nei week end, e a un certo punto Armando si è messo in mezzo per sottolineare che in realtà una persona che abita vicino a te e non ti incontra non è interessata chissà quanto. Il discorso di Incarnato era perfettamente condivisibile mentre la reazione di Baiocchi ci è parsa piuttosto esagerata: molto probabilmente il Cavaliere, che ormai con Alessia ha chiuso, ha sentito parecchio lo stress creato dalla situazione.

Trono Over, Armando va via per calmarsi: caos in studio

Samuel ha spiegato le sue ragioni ma Armando ha continuato a ribadire lo stesso concetto: i due si sono avvicinati un po’ troppo, e lo spettacolo non è stato il massimo, diciamocelo. Non era il caso in effetti che Samuel prendesse la sedia e affrontasse Incarnato faccia a faccia perché il motivo era davvero futile e Armando, pur con i suoi soliti modi non proprio gradevoli, aveva semplicemente dato la sua opinione. A meno che tra i due – diciamo anche questo – non ci fosse dell’astio per motivi di gelosia, visto che Armando aveva iniziato a conoscere Alessia e questa si era proprio sfogata con lui sulle mancanze di Samuel.

Tina Cipollari contro Armando: “Il bue che dice cor…to all’asino”

La lite è degenerata al punto che Armando è voluto uscire dallo studio. Non senza che Tina Cipollari abbia espresso nel frattempo un parere a lui totalmente sfavorevole: “Il bue dice cor…o all’asino – queste alcune delle parole dell’opinionista –. Armando che comportamenti ha avuto finora! Tu – si è poi rivolta ad Alessia – hai vinto un terno al lotto ad andarti a confidare con l’ispettore Derrick!”. In realtà poi si è scoperto che Alessia aveva sì parlato con Armando ma un mese fa circa mentre lui – come ha fatto notare poi Barbara De Santi – sembrava riferirsi a pochi giorni prima. Riguardatevi il video che abbiamo condiviso con voi e recuperate il filmato intero su Witty Tv per vedere tutte le espressioni di Maria De Filippi perché nelle prossime puntate ci sarà un duro scontro proprio tra lei e Incarnato. Tenetevi pronti!