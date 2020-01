Trono Over Armando, l’ultima provocazione: cosa succede dopo la segnalazione

Uomini e Donne, Armando Incarnato ancora protagonista del Trono Over

Armando Incarnato è finito spesso al centro dell’attenzione in queste ultime settimane a Uomini e Donne Over, e questo perché sul suo conto continuano ad arrivare segnalazioni che si aggiungono alle liti con le donne dell’attuale parterre. Non ultima quella con Veronica Ursida che stando alle anticipazioni pubblicate di recente accuserà Armando con tanto di prove – almeno secondo lei – di essere fidanzato. Armando ovviamente smentirà tutto e scoppierà nuovamente il caos perché si può dire che Incarnato ha un po’ tutti contro al Trono Over.

Trono Over, Armando: l’ultima provocazione alle donne del parterre

Nonostante questo il Cavaliere di Uomini e Donne continua a vivere tranquillamente la sua vita. Le accuse di Gianni Sperti in effetti sono state smentite dai fatti, ed è normale che chi è a posto con la coscienza non si faccia influenzare da certe dicerie. Bisogna anche dire però che Armando ci mette del suo in tutto questo perché è solito postare messaggi ricevuti su Instagram che da una parte rappresentano dei complimenti per lui, dall’altra dei pensieri non proprio carini sui protagonisti della trasmissione. Nell’ultimo ad esempio si legge che “Le donne che ti attaccano sono di due tipi: ti hanno avuto e perduto oppure non possono averti”. Un chiaro riferimento a Veronica che a lui sembra ancora essere segretamente interessata. “Ti adoro”, questo il commento di Armando che forse non voleva lanciare alcuna frecciatina ma che non può dirsi inconsapevole del fatto che certi messaggi possano essere recepiti diversamente.

Uomini e Donne Over, il percorso di Armando in trasmissione

Al momento Armando non ha ancora una frequentazione seria con nessuno pur avendo conosciuto non poche donne del parterre. Barbara De Santi lo ha rifiutato, anche se lui crede di piacerle, e alcune di quelle che sono ancora al Trono Over – ad esempio Roberta Di Padua – sono rimaste deluse dal suo atteggiamento. Non un percorso facile il suo insomma. E tutt’altro che destinato a migliorare, a quanto pare.