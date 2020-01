Trono Over, Armando e Jeanette storia segreta? Chiesto il cellulare di Veronica

Armando Incarnato e Jeanette a Uomini e Donne: il Cavaliere risponde all’appello di Maria De Filippi

Armando Incarnato è stato protagonista dell’ultima parte del Trono Over di oggi per via della presunta relazione che starebbe intrattenendo con Jeanette, ragazza con cui ha avuto una storia in passato ma con la quale, stando almeno alle parole di entrambi, tutto è finito. Oggi Armando si è presentato proprio con Jeanette a Uomini e Donne, e lì ha cercato di spiegare come si sono conosciuti, perché lei è importante per lui e come mai adesso hanno rapporti lavorativi: insomma Armando ha risposto all’appello di Maria De Filippi dell’ultima puntata, e lo ha fatto alla lettera, cioè portando nella “tana del lupo”, se così si può dire, la diretta interessata. Veniamo subito al dunque.

Trono Over, Jeanette racconta il suo rapporto con Armando

Jeanette ha precisato che “il negozio l’abbiamo fatto 5 anni fa assieme. Non sono mai voluta andare a lavorare perché non volevo mischiare il rapporto di coppia col lavoro”. Il legame con Armando nasce insomma tanti anni fa, quando lei riuscì a salvarlo da un brutto momento di depressione: “Jeanette si è presa cura di me, mi sono riavvicinato a mia figlia”. Parole bellissime, quelle del Cavaliere del Trono Over, che effettivamente aveva già raccontato di aver vissuto un periodo buio, durante il quale si era allontanato pure dalla sua piccolina. Subito tuttavia è arrivata la domanda di Tina a Jeanette: “Perché insulti l’attuale frequentazione di Armando?”. La Cipollari non sopporta il fatto che Jeanette abbia attaccato Veronica Ursida pur sostenendo di non essere fidanzata con lui: a che pro lo ha fatto dunque? Jeanette non si è scomposta e ha sottolineato di aver dato solo un suo parere ma Tina non si è lasciata convincere: “Questo alimenta i dubbi!”.

Uomini e Donne Over, Jeanette e Armando torneranno insieme? I dubbi, poi le accuse a Veronica

Jeanette ha parlato anche di un ipotetico ritorno di fiamma con Incarnato e ha smentito categoricamente qualsiasi ipotesi di questo genere: “Io gli voglio bene ma non provo un sentimento per lui. Quello che ho passato non vorrei ripassarlo”. Gianni e Tina hanno continuato ad attaccare entrambi fino a quando l’attenzione si è spostata su Veronica: perché continuare a sentire Armando nonostante tutto? Sono per caso d’accordo? Sperti le ha chiesto di controllare il telefono, cosa che domani vedremo, ma le sue ispezioni si risolveranno in un nulla di fatto: nessun accordo segreto, semplicemente l’amore è cieco!