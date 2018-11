Trono Classico, tronisti e corteggiatori da Temptation Island: il pubblico furioso

Trono Classico, in studio troppi tentatori e tentatrici di Temptation Island? Il pubblico non apprezza

La versione del Trono Classico di Uomini e Donne accoglie diversi volti di Temptation Island. All’interno dello studio sono presenti tentatori e tentatrici che il pubblico ha già conosciuto nelle passate edizioni del reality delle tentazioni. A farlo notare è la stessa Maria De Filippi, che prende questa situazione ironicamente. Infatti, la conduttrice fa notare che molte corteggiatrici arrivate nel programma per Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez erano tentatrici. Per non parlare degli stessi tronisti. I due, appena giunti al Trono Clsssico, hanno preso parte alla prima edizione Vip del reality, nel ruolo di tentatori. Tra le corteggiatrici sono già state individuate due corteggiatrici già conosciute nelle vesti di tentatrici. Ed ecco che in studio per Teresa Langella approda un altro personaggio del noto reality. Stiamo parlando di Pierpaolo. Maria presenta il nuovo corteggiatore sottolineando che è già conosciuto ai presenti in studio. Si tratta, infatti, di un collega del Cerioli e di Ivan, che conosce bene anche la Marini.

Ricordiamo che pure Teresa ha preso parte al reality delle tentazioni, sempre nel ruolo di tentatrice. Non possiamo non citare anche Andrea Dal Corso Luca Daffrèe . Ma cosa ne pensa il pubblico della presenza di tutti questi volti già conosciuti? I telespettatori non sono affatto d’accordo sulle ultime scelte prese dalla redazione. Molti sono convinti che il programma dovrebbe presentare nuovi personaggi, anziché riproporre sempre gli stessi. Eppure pare che Maria preferisca dare altre possibilità a questi tentatori. Il pubblico, però, non apprezza e trova tutto questo abbastanza inutile. Anzi, c’è anche chi è convinto che proprio questi volti già conosciuti potrebbero imbrogliare la redazione e il pubblico per raggiungere la notorietà.

Trono Classico, Ivan Gonzalez e Andrea Cerioli sul trono dopo Temptation Island Vip

“Ma siamo a Temptation Island o a Uomini e Donne?” e ancora “Andrea e Ivan quanto famosi volete diventare ah? La donna giusta ma dove…. business”. Questi sono solo alcuni dei tanti commenti negativi che i telespettatori condividono sui social. Nel frattempo, però, c’è anche chi è contento di rivedere in scena Cerioli. Attraverso la sua conoscenza con Sharon Bergonzi nel programma ha fatto sognare tantissimi telespettatori. Ora è pronto a mettersi nuovamente alla ricerca della donna giusta e il pubblico non può non esserne felice.