Uomini e Donne anticipazioni, Teresa sceglie Pierpaolo? Ultime news

Anticipazioni Uomini e Donne, la scelta di Teresa è Pierpaolo Petrelli? Ultimissimi dettagli sulla Langella

Una registrazione di Uomini e Donne davvero movimentata quella avvenuta ieri nello studio del Trono Classico. Teresa Langella si è lasciata andare ad un momento di sconforto, accusando tutti (o quasi) i suoi corteggiatori. La ragazza di Napoli ha dichiarato di non essere ancora riuscita a costruire nulla di concreto con nessuno dei ragazzi. Di fronte a determinate rivelazioni, le reazioni dei diretti interessati sono state decisive. Luca Daffré non si è presentato in studio, mentre Antonio e Andrea sono andati via dopo un acceso confronto con la Langella. Tra tutti, Pierpaolo Petrelli è l’unico a non essere stato eliminato. L’ex Velino ed ex tentatore di Temptation Island Vip è arrivato da sole due settimane circa ed è sceso dalle scale dello studio convinto di voler corteggiare e conquistare la tronista. A quanto pare, le cose gli stanno andando piuttosto bene.

Teresa Langella ha deciso di tenerlo e provare a conoscerlo. I due sono usciti in esterna e hanno cercato di raccontarsi a vicenda. Alla fine, la tronista napoletana ha scelto di tenere solo lui perché non si fida degli altri. La bellissima donna ha infatti paura che i suoi corteggiatori siano solo interessati al business e alla visibilità che sta dando loro il programma di Maria De Filippi. In ogni caso, non è detto che non ci sia qualche ritorno da parte di uno o più eliminato. Intanto, per come si sono messe le cose, la scelta potrebbe essere molto vicina e non potrebbe ricadere su altri se non su Pierpaolo Petrelli. L’ex Velino ha forse già fatto breccia nel cuore della ragazza?!

Uomini e Donne, Pierpaolo corteggia Teresa: sarà lui la scelta?!

Al momento, essendo lui l’unico corteggiatore rimasto per Teresa, si potrebbe iniziare a pensare che la tronista decida di sceglierlo e conoscerlo più a fondo al di fuori del programma. In ogni caso, non è ancora esclusa la possibilità di qualche new-entry. Una cosa è certa, la Langella è decisa a trovare il possibile uomo della sua vita nello studio di Uomini e Donne.