Trono Classico, ultima stangata a Giulia Cavaglia: “Claudia sentimenti veri”

Trono Classico, ex tronista commenta la scelta di Lorenzo: “Claudia sentimenti veri. Giulia no”

Da ieri sera i fan di Uomini e Donne non fanno altro che parlare di loro: Lorenzo Riccardi e la sua scelta Claudia Dionigi. Il tronista, ieri sera, è riuscito a tenere attaccato allo schermo della TV milioni di telespettatori. Tutti, fino all’ultimo momento, si sono chiesti: uscirà dal programma insieme a Giulia Cavaglia o la sua preferenza ricadrà su Claudia Dionigi? Oggi a Non succederà più (programma radiofonico condotto da Giada Di Miceli in onda su Radio Radio), a dire la loro sul serale di Uomini e Donne sono stati invitati Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, ex protagonisti del date show e presenti al party organizzato al castello per Lorenzo. Cosa pensano loro della nuova coppia?

Sia Pietro Tartaglione che Rosa Perrotta hanno affermato in diretta di aver sempre preferito Claudia a Giulia. “Noi avendo vissuto questo programma percepiamo subito quando c’è il sentimento vero e quando no. A mio avviso era più forte l’interesse di Claudia rispetto a quello di Giulia” ha dichiarato la Perrotta. In merito alla questione, poi, si è anche espresso Pietro che, senza troppi giri di parole, ha detto: “Giulia non mi ha mai convinto. Delle due trovo molto più genuina Claudia”.

Uomini e Donne, Teresa Langella commenta la scelta di Lorenzo Riccardi: il messaggio sui social

A commentare ieri sera la scelta di Lorenzo Riccardi, sui social, è stata anche Teresa Langella. L’ex tronista di Uomini e Donne, reduce dal rifiuto di Andrea Dal Corso, su Instagram stories ha voluto fare il suo personale in bocca al lupo alla coppia. “Vi voglio bene ragazzi. Vi auguro l’amore, quello vero” ha scritto la bella napoletana “La vera unicità è nella normalità”. Un messaggio il suo che non è passato inosservato.