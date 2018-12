Trono Classico, scontro Giulia Cavaglia e Tina: l’opinionista esplode

Trono Classico, acceso scontro tra Giulia Cavaglia e Tina Cipollari: l’opinionista non riesce a trattenersi

Uno scontro molto acceso a Uomini e Donne tra Giulia Cavaglia e Tina Cipollari. L’opinionista non riesce più ad accettare l’atteggiamento della corteggiatrice di Lorenzo Riccardi. A detta di molti, starebbe fingendo di essere interessata al tronista sin dall’inizio. Anzi, c’è anche chi è convinto che Giulia e Lorenzo siano d’accordo e che, in realtà, siano già una coppia fuori dal programma. Di questo sembra esserne sicuro Gianni Sperti, il quale ha più volte mostrato delle perplessità verso entrambi. L’opinionista ha anche detto di non apprezzare più Lorenzo come prima. Gianni ammette che preferiva vedere Lorenzo nel ruolo di corteggiatore. Quest’anno lo trova decisamente cambiato nei comportamenti. Tina, invece, si scaglia direttamente sulla Cavaglia. Il suo atteggiamento non viene per nulla apprezzato dalla Cipollari, che di certo non le manda a dire. Pertanto, nasce così uno scontro molto acceso, durante il quale Tina insulta la corteggiatrice. Impossibile non notare il fastidio della nota opinionista, mentre discute con Giulia.

La Cavaglia sembra non essere riuscita a conquistare proprio nessuno, fatta eccezione per Lorenzo ovviamente. Per quanto riguarda Tina e Mario Serpa, la corteggiatrice è una persona falsa. “Fasulla, cretina, scemetta”, sono gli aggettivi che usa la Cipollari verso Giulia. Il pubblico applaudisce di fronte alle parole dell’opinionista. Sembra proprio che tutti siano, questa volta, dalla parte di Tina. La Cavaglia non convince nessuno questo è ormai un dato di fatto. Così, sul web sono in tanti i telespettatori che trovano adeguato il comportamento della Cipollari. Nel corso di questa accesa discussione, Giulia non ha dato alcuna soddisfazione all’opinionista. Non risponde alle offese, ma mette in dubbio la sincerità di Tina quando quest’ultima l’accusa di essere falsa.

Trono Classico, Giulia Cavaglia discute con Tina Cipollari e poi lascia lo studio

Un’accesa discussione che si conclude con Giulia che lascia lo studio. Dopo Claudia, anche lei decide di andarsene. “A questo punto me ne vado anche io”, afferma la Cavaglia. In realtà, nessuno riesce a comprendere il motivo per cui anche lei abbia scelto di lasciare lo studio, visto che con Lorenzo il percorso sembra procedere bene.