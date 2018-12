Uomini e Donne news, Lorenzo: Claudia torna? Ecco cosa è successo

News Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi: Claudia va via, tonerà? Nuove anticipazioni

Alla fine, Lorenzo Riccardi ha fatto perdere la pazienza a Claudia. Il tronista di Uomini e Donne ha deciso di andare a riprendere Giulia, nonostante lei non abbia avuto un comportamento del tutto appropriato nei confronti del giovane di Milano. Di fronte alla decisione del ragazzo di rivedere la Cavaglia, l’altra ha preferito fare un passo indietro e abbandonare lo studio durante la puntata. Cosa è accaduto subito dopo? Lui è corso da lei per convincerla a rientrare, ma le sue parole sono servite a poco e niente. Nonostante ciò, sono arrivate ottime notizie delle anticipazioni dell’ultimissima registrazione del Trono Classico.

Lorenzo continua ad uscire in esterna con Giulia, ma allo stesso tempo è riuscito a riportare in studio anche Claudia. Con quest’ultima è tornato il sereno, soprattutto dopo il loro ultimissimo incontro. Dopo varie incomprensioni e delusioni, i due si sono infatti baciati. Entrambi sono sembrati molto felici di quanto accaduto, anche se poi qualcosa è andato storto. Le notizie arrivateci dal web sembrano non promettere molto bene. Dopo la messa in onda dell’esterna con bacio tra Riccardi e Claudia, lui ha preferito lasciare lo studio per seguire la Cavaglia. La ragazza doveva andare via per motivi di lavoro e per non perdere l’aereo ha lasciato la puntata prima della fine. Maria ha chiesto al simpatico di origini pugliesi se preferiva accompagnare Giulia in aeroporto per chiarire con lei o se invece volesse restare in trasmissione. Lui ha scelto la prima opzione.

Uomini e Donne, Claudia delusa da Lorenzo: il gesto che fa male

Di fronte alla scelta di Lorenzo di seguire Giulia dopo il bacio con Claudia, quest’ultima è rimasta senza parole e sicuramente anche un po’ amareggiata. La corteggiatrice romana ha forse lasciato la trasmissione?! Staremo a vedere!