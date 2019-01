Trono Classico, Raffaella: reazione intervista Sara e pensiero per lenticchio

Uomini e Donne anticipazioni: Raffaella Mennoia pensa a Francesco Chiofalo

Pochi minuti fa, sul suo profilo Instagram, Raffaella Mennoia ha pubblicato due brevissimi video. In ognuno dei due lascia trapelare i suoi schietti pensieri. Nel primo fa un lieve accenno all’intervista di Sara Affi Fella rilasciata al settimanale Chi. Nel secondo, invece, mostra tutta la sua vicinanza a Francesco Chiofalo. Come tutti ben sappiamo, oggi, per l’ex concorrente di Temptation Island è un giorno particolare. Il giorno della verità, si potrebbe definire! Da circa sei ore a questa parte, infatti, Francesco si trova in sala operatoria per sottoporsi ad un delicatissimo intervento chirurgico. Il tumore diagnosticatogli qualche settimana fa ha causato come una scossa di terremoto sul web intero. Una notizia che ha scioccato tutti. E, oggi, siamo tutti vicini a Francesco, compresa la Mennoia.

Nella sua storia, infatti, Raffy cerca di far sentire tutta la sua vicinanza a Chiofalo. Esprime la sua solidarietà in maniera concisa ma secca dicendo che, appunto, durante questa giornata il suo pensiero è fisso solo su Francesco, che non le importa sentire altro. E, sui social, possiamo ben notare come quanto detto dalla Mennoia sia comune a molti. Personaggi dello spettacolo, amici di Francesco e fan tutti. Non ci resta che attendere le prossime ore per conoscere meglio l’esito dell’operazione. Proprio ieri sera, il ragazzo si è lasciato andare ad un libero sfogo, una sorta di saluto, su Instagram. Un messaggio prima del tanto temuto giorno. La commozione e la paura nei suoi occhi erano evidenti a tutti.

Sara Affi Fella completamente snobbata da Raffaella Mennoia

L’altro argomento a cui fa riferimento l’autrice di Uomini e Donne è Sara Affi Fella. La sua intervista uscita proprio oggi su Chi ha creato nuovamente confusione sul web. Quanto riportato dall’ex tronista era risaputo da tutti. Gli inganni e la falsità non toccano più Raffaella che, in una delle sue storie, dice chiaramente di non voler parlare delle notizie emerse in questi ultimissimi giorni.