Francesco Chiofalo, intervento iniziato: news in tempo reale dalla famiglia

Francesco Chiofalo, intervento chirurgico iniziato: le news in tempo reale dalla famiglia

Francesco Chiofalo ha iniziato a combattere la battaglia più dura della sua vita stamane, alle ore 9,00, quando è entrato in sala operatoria dell’ospedale San Camillo di Roma. A darne notizia la famiglia, attraverso il profilo Instagram del personal trainer capitolino. Sempre gli stretti affetti, a cui Francesco ha affidato i suoi canali social, hanno fatto sapere che daranno news in tempo reale dell’intervento chirurgico. “Francesco è entrato alle ore 9.00 per l’asportazione chirurgica del tumore al cervello. L’operazione è molto lunga e appena saremo a conoscenza dell’esito ve lo comunicheremo al più presto, tramite Ig Stories, su questo profilo. Grazie per l’affetto che gli avete dimostrato in questi giorni difficili. La famiglia.”

Le ultime dichiarazioni di Francesco Chiofalo prima di entrare in sala operatoria

Ieri sera Francesco ha spiegato, sempre tramite una serie di Stories su Instagram, come stesse vivendo le delicate ore prima dell’intervento: “Eccomi qua, domani mi tocca. Era da un po’ che non mi facevo vedere in video. Domani mi opererò. Spero che non sarà l’ultima volta che vedrete il mio faccione e spero di rivedere questo video per riderci sopra come un vecchio ricordo”. Chiofalo, inoltre, ha aggiunto: “Non ho mai avuto tanta paura. Il mio profilo verrà dato a una persona di fiducia che vi farà sapere l’esito dell’operazione. Vi ringrazio per l’affetto che mi avete dato. Per me è stato importantissimo”.

Iniziato il lungo e delicato intervento: le parole di Francesco sull’operazione

Fin dall’annuncio del tumore, l’ex protagonista di Temptation Island ha dichiarato di doversi sottoporre a una delicata e lunga operazione. “Dovrò subire immediatamente dopo le feste di Natale un intervento al cervello per cercare di levarlo: l’operazione mi hanno detto i dottori che durerà 18 ore […] Sicuramente non sarò più lo stesso Francesco di prima”, spiegava Francesco il giorno stesso in cui dava la notizia del tumore cerebrale da cui è stato colpito. L’augurio della redazione di GossipeTv, di migliaia di fan e soprattutto degli affetti più cari e stretti di Francesco è che “Andrà tutto bene”, come ama ripetere ‘Lenticchio’.