Trono Classico, Luigi conosce i genitori di Irene: “Mi ha messo paura”

Trono Classico, Irene Capuano fa un passo importante per Luigi Mastroianni: il tronista felice

Irene Capuano a Uomini e Donne fa un passo molto importante per Luigi Mastroianni. La corteggiatrice del Trono Classico decide di lasciarsi andare e di dare una svolta positiva al rapporto con il tronista. Dopo varie discussioni e scontri, nel corso dell’esterna mandata in onda il 21 febbraio, i due finalmente sembrano aver ritrovato la serenità. Insieme fanno, infatti, impazzire i fan, che apprezzano non poco il momento. L’esterna inizia con Luigi che va sotto casa di Irene. Proprio qui la Capuano rivela di aver scelto di far conoscere il suo mondo per andare avanti con la loro conoscenza. Ed ecco che la corteggiatrice annuncia al tronista di essere pronta a presentargli i suoi genitori. Luigi sale a casa e viene accolto molto bene dalla famiglia di Irene. In particolar modo, la madre si approccia al Mastroianni in modo abbastanza carino e spesso anche scherzoso. Sembra proprio che alla donna piaccia molto Luigi. Infatti, la madre di Irene, con ironia, afferma: “Dal vivo sei bellino”.

Il Mastroianni potrebbe, dunque, aver fatto colpo sui genitori di Irene, che pare sia proprio la sua scelta. Dopo aver trascorso del tempo a casa Capuano, i due si sono lasciati andare ad abbracci e a un lungo bacio. L’esterna finisce e in studio Luigi ammette di essersi trovato molto bene con i genitori di Irene. Ma rivela anche: “Sono contento, anche se mi ha messo paura”. Il tronista si riferisce al padre della Capuano, il quale è una persona ben messa fisicamente. Pertanto, Luigi ironizza e appare molto felice. Dunque, sembra proprio che la scelta di Luigi ricada proprio su Irene, con cui ha avuto un percorso di alti e bassi.

Trono Classico, Luigi Mastroianni tra Irene Capuano e Valentina Galli

Nel frattempo, sui social tutti sembrano tifare per Irene. Dalle anticipazioni che ha reso note Il Vicolo delle News sappiamo che Giorgia lascia il programma. Pertanto, in villa sono presenti solo la Capuano e Valentina Galli. Al momento quest’ultima sembra essere riuscita a conquistare il cuore del bel Mastroianni, tanto che Irene appare spesso preoccupata.