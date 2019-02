Anticipazioni Trono Classico: Giorgia lascia il programma, Irene balla con Ivan

Trono Classico anticipazioni: Giorgia abbandona il programma, Luigi la lascia andare

Oggi è stata registrata una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. Ricordiamo che al momento i tronisti che stanno portando avanti il loro percorso sono Luigi, Angela, Ivan e Andrea. Secondo quanto scrive Il Vicolo delle News, Mastroianni ha dovuto salutare Giorgia, la quale ha scelto di auto eliminarsi. Pare che il tronista non abbia fatto troppi problemi di fronte a questa eliminazione. Dunque, al momento, Luigi si troverebbe a essere corteggiato solo da Valentina e Irene. Facendo il punto della situazione Maria De Filippi rivela a Giorgia di volerle farle prima vedere un filmato e poi parlarle. Viene mandata in onda la puntata in cui Luigi rivela di vedere la corteggiatrice come una ragazza pura e speciale. Dopo di che, viene mostrata una loro discussione, durante la quale il Mastroianni le fa notare di non riuscire ad accettare le sue reazioni. Appena finisce il filmato, Giorgia afferma di aver riflettuto sulle parole del tronista e di aver deciso di concludere qui il suo percorso. La corteggiatrice dichiara di essere consapevole del fatto che Luigi non è realmente interessato a lei e, proprio per tale motivo, decide di auto eliminarsi.

Giorgia si autoelimina, ma non senza rammarico, poiché si dice convinta del fatto che lui non avrebbe dovuto illuderla. Luigi spiega che quelle cose le pensava davvero, ma un rapporto è comunque fatto di sensazioni ed emozioni che non con lei non ha provato. A questo punto, Gianni e Tina, in quanto contrari al suo atteggiamento. Il tronista si giustifica, ma poi si dice d’accordo con la decisione di Giorgia e così si salutano. Con Valentina, invece, sembra essere scattato un colpo di fulmite. Pare che lei sia riuscita a capire come sedurlo, tanto che lui cerca più volte di baciarla. Subito dopo va da Irene, con cui però si mostra abbastanza freddo. Ora in studio la corteggiatrice comprende il motivo. Secondo lei, però, Valentina non è realmente interessata a Luigi. Quest’ultimo balla poi con Valentina e Ivan, abbandonato da tutte le sue corteggiatrici, invita a ballare Irene che accetta.

Anticipazioni Trono Classico: Ivan fa una sorpresa a Natalia, anche Sonia si autoelimina

Nel corso della puntata, Valentina ammette che le piace Luigi, ma non al punto da volerlo baciare, deve prima conoscerlo meglio. Per Angela, intanto, scendono diversi corteggiatori, mentre Ivan viene lasciato solo da tutte le sue corteggiatrici. Sonia lo porta a conoscere la sua famiglia a Sassari e insieme trascorrono una bella esterna. Ma subito dopo lui va a cercare Natalia in albergo. La corteggiatrice ribadisce di voler continuare a frequentare anche Andrea. Non solo, il tronista le fa anche una sorpresa, inviandole un pulusce come regalo. Sonia si arrabbia di fronte a quanto visto e decide di autoeliminarsi anche lei. Stessa cosa fa anche Silvia.