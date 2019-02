Uomini e Donne news: Giordano svela la scelta di Luigi? L’indizio

Uomini e Donne news: Giordano spiazza il web dopo il suo gesto

Come anticipato dai vari siti web dopo l’ultima registrazione del Trono Classico, anche per Luigi Mastroianni è arrivato il momento della tanto attesa scelta. A quanto pare la villa è già stata registrata e, nelle ultime ore, sono emerse voci sull’avvenuta scelta. Su chi avrà deciso di puntare il bel catanese dopo oltre cinque mesi di trono? Valentina o Irene? La new entry o la veterana? Sui social sembra che Luigi abbia optato per Irene. Ma, sarà veramente andata cosi? Al momento non abbiamo notizie certe in merito alla decisione del dj Mastroianni. L’unico a poterne sapere qualcosa in più è sicuramente Giordano Mazzocchi, ormai super amico di Luigi. Ricordiamo, infatti, come sia nato il loro legame durante il trono di Sara Affi Fella e Nilufar Addati. Da allora i due ragazzi non si sono mai più divisi e, questo, viene spesso testimoniato sui loro profili social.

A proposito della loro splendida amicizia nata proprio negli studi di Uomini e Donne, ecco cosa rivela un gesto di Giordano. Nelle scorse ore, la pagina Instagram del Vicolo delle news ha pubblicato delle foto. In queste appare lo screen di un like messo direttamente dal Mazzocchi. Ma, a quale foto Giordano avrebbe cliccato un mi piace? Ebbene si, pare proprio che all’ormai ex fidanzato di Nilufar piaccia un’immagine che riporta i nomi di Luigi e Irene. Ci troviamo, dunque, di fronte ad un gesto rivelatore in vista della messa in onda della scelta di Luigi?

Luigi Mastroianni ha scelto veramente Irene?

Non ci resta che attendere qualche altra settimana per capire se il like di Giordano sia stato messo perché testimone di quanto avvenuto alla grande festa in villa. La giovane romana sarà veramente stata la preferita dal tronista? Il popolo del web è completamente tutto dalla sua parte. Ma, il cuore di Luigi da che parte sta?