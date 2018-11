Trono Classico, Lorenzo interessato a Claudia: lei conquista tutti

Trono Classico, Lorenzo Riccardi esce con Claudia e il pubblico impazzisce

Lorenzo Riccardi a Uomini e Donne appare particolarmente interessato a Claudia. La corteggiatrice pare sia riuscita a conquistare già il tronista. Ma il pubblico non dimentica Giulia Cavaglia, che sin da subito ha attratto il giovane. Al momento la frequentazione tra loro non procede a gonfie vele. Sono tante le incomprensioni e le discussioni che li vedono protagonisti. Ed ecco che improvvisamente arriva Claudia, che non conquista solo il Riccardi ma anche tutto il pubblico. L’esterna, mandata in onda durante la puntata del 23 novembre, fa impazzire molti telespettatori. Lorenzo appare a suo agio con la corteggiatrice. Proprio lui ammette di sentirsi se stesso quando si trova insieme a Claudia. Il tronista tenta anche più volte di strappare un bacio alla ragazza. Abbracci e risate caratterizzano la loro esterna. Ma non solo, Lorenzo afferma di apprezzare diversi lati caratteriali della corteggiatrice. In particolare, al Riccardi è attirato dal fatto che Claudia riesce sempre a dire comunque ciò che pensa davvero.

La corteggiatrice appare per com’è davvero, secondo Lorenzo. Ad un certo punto, Maria De Filippi, ironicamente le chiede se è ancora così decisa a conoscere il tronista. La ragazza sorride e dichiara che per ora vuole continuare a frequentare il Riccardi. Il tutto procede a gonfie vele, tanto che dalle anticipazioni del Trono Classico sappiamo che Lorenzo e Claudia si baciano. Questi baci non vengono per nulla accettati da Giulia, la quale reagisce molto male. Intanto, una confessione del Riccardi fa riflettere: “Quando finisco l’esterna con Claudia sto benissimo, quando termina con Giulia penso se la prenderò in quel posto”. Dunque, sembra proprio che Lorenzo si trovi molto meglio con la prima anziché con la Cavaglia. Questo dettaglio è stato notato anche dal pubblico, che sostiene non poco Claudia.

Trono Classico: Claudia conquista tutti i telespettatori, il consiglio a Lorenzo Riccardi

Claudia conquista tutti! Il suo modo di fare colpisce il pubblico, che sui social fa degli apprezzamenti nei suoi confronti. Sono tanti i telespettatori che consigliano Lorenzo a lasciar perdere Giulia e a continuare a conoscere Claudia. I fan del programma sperano inoltre che il tronista non prenda in giro la corteggiatrice, in quanto appare agli occhi del pubblico come una persona davvero sincera.