Trono Classico Lorenzo da brividi su Claudia. I fan: “Miracolati”

Trono Classico, Lorenzo Riccardi da brividi su Claudia Dionigi. I fanin subbuglio: “Miracolati”

Come stanno Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi? La coppia uscente dell’ultimo Trono Classico di Uomini e Donne procede speditamente sulle ali dell’amore. A testimoniarlo l’ultimo messaggio Instagram scritto dall’ex tronista indirizzato alla sua dolce metà. Una dedica al miele, densa di sentimento, di amore, di passione, che ha acceso gli umori dei fan che sono accorsi a fiotti per complimentarsi con il giovane e per celebrare un amore che, seppur sbocciato da poco, pare essere inarrestabile. Vedendo le forti dosi di romanticismo che pervadono la coppia, alcuni follower hanno addirittura definito Lorenzo e Claudia dei “Miracolati”. Naturalmente d’amore.

“Molto spesso mi chiedono che cosa tu abbia in più delle altre…“, esordisce Lorenzo nella sua dedica social per Claudia, immortalandosi con lei, nel mezzo di una strada, mentre la guarda con occhi penetranti. Poi chiosa: “Io rispondo sempre che non hai nulla in più, ma semplicemente nessuna è come te. TI AMO!”. Il post nel giro di poche ore ha sfondato il muro dei 100 mila like. Pioggia anche di commenti (oltre 500) dove i fan hanno riversato tutto il loro piacere nel vedere l’ex tronista così cotto di Claudia.

Trono Classico: Lorenzo e il caso della telefonata con Giulia Cavaglia

Pochi giorni fa Lorenzo è stato messo in discussione da alcuni follower. A far mormorare qualche malalingua una telefonata avuta con l’ex corteggiatrice Giulia Cavaglia. C’è chi ha pensato che l’ex tronista avesse avuto una conversazione senza riferire il fatto alla Dionigi. Ecco allora che quest’ultima è stata messa in guardia da alcuni follower su quanto accaduto. Naturalmente il caso non sussisteva, visto che la vicenda è stata narrata dallo stesso Riccardi durante una puntata di Uomini e Donne in cui è stato ospite. Insomma, Lorenzo avrebbe mai potuto tirarsi la zappa sui piedi in maniera tanto ingenua? Ovviamente no. Infatti Claudia era persino presente durante il fatto.