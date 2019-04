Lorenzo Riccardi e Giulia Cavaglia si sentono ancora? La verità sulla telefonata

Lorenzo Riccardi e Giulia Cavaglia si sentono ancora dopo Uomini e Donne?

Da quando nell’ultima registrazione di Uomini e Donne è saltato fuori che Lorenzo e Giulia si sono sentiti, sui social si è scatenata una bufera sull’ex tronista! Lorenzo Riccardi era presente in studio come ospite e nella puntata del Trono Classico, ovviamente, in cui c’era anche la sua ex corteggiatrice. Dalle anticipazioni è venuto fuori che in studio l’ex tronista avesse raccontato di aver sentito al telefono Giulia pochi giorni prima. Nella conversazione, i due avevano parlato del percorso dell’attuale tronista e dei suoi corteggiatori. Molti fan sui social si sono riversati sul profilo di Claudia Dionigi per metterla in guardia su Lorenzo, ma ce n’era davvero bisogno?

Uomini e Donne, Lorenzo parla della telefonata con Giulia: ecco la verità

Sarebbe stato davvero difficile pensare che Claudia fosse all’oscuro di tutto, visto che Lorenzo lo ha raccontato tranquillamente in puntata. Dunque era consapevole che sarebbe andato in onda, in più era circondato da persone che conoscono anche Claudia nonché dal pubblico. E infatti non solo Claudia era a conoscenza della telefonata incriminata con Giulia, ma era addirittura presente! A spiegare tutta la verità è stato proprio Lorenzo, che poco fa su Instagram ha detto: “Io non sento Giulia. Semplicemente quando Sonia stava parlando al telefono con Giulia c’eravamo di fronte anche io e Claudia e ci ha detto questa cosa”. L’ex tronista ha preso spunto da una domanda che gli è arrivata da parte dei fan per chiarire tutto e porre fine alla polemica.

Lorenzo e Claudia stanno insieme, tutto chiarito su Giulia Cavaglia

Dopo quelle anticipazioni di Uomini e Donne, infatti, molti erano convinti che Lorenzo e Giulia si sentissero dopo Uomini e Donne in modo diretto. E cioè che ci sia stato uno scambio di numeri di telefoni con chiamate quasi regolari. Alcuni erano pronti già a urlare al tradimento, invece la verità è ben altra. Con la messa in onda della puntata di sicuro sarà tutto ancora più chiaro! Lorenzo e Claudia stanno insieme e sono felicissimi nella loro nuova casa a Latina.