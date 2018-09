Trono Classico, Lidia Vella si scaglia contro Lorenzo e Mara: “Luigi un uomo vero”

Uomini e Donne Lidia Vella commenta il Trono Classico: l’ex gieffina difende Luigi e si scaglia contro Mara e Lorenzo

La puntata del Trono Classico di Uomini e Donne andata in onda oggi su Canale 5 ha smosso non poche polemiche sui social. Le prime esterne di Mara, l’incontro tra lei e Luigi e le dichiarazioni di Lorenzo Riccardi hanno infatti decisamente diviso il web. A dire la sua, pochi minuti fa, è arrivata anche Lidia Vella. L’ex gieffina, infatti, su Instagram stories si è scagliata apertamente prima contro Mara e poi contro Lorenzo. La prima, nello specifico, sarebbe stata giudicata da Lidia (anche se indirettamente) poco umile e Riccardi? Ebbene sul tronista, oggi, la Vella ha decisamente avuto maggiormente da ridire. “Lorenzo fa ridere” ha affermato difatti l’ex concorrente del Grande Fratello su Instagram “Dette da lui certe cose che lo scorso trono è stato l’eterno indeciso ed ha giocato palesemente… ma d’altronde da uno che si è tatuato il trono che cosa ci aspettiamo?”.

Riguardo allo scontro tra Lorenzo e Luigi, poi, la Vella ha anche aggiunto: “Perchè (Lorendo, ndr) si scalda così tanto? Forse perché è passato in secondo piano? Comunque la colpa è anche di quelle ragazze che leccano il c..o a ragazzi come Lorenzo senza soffermarsi su quello che magari è un atteggiamento arrogante”. Concentrandosi poi sui due tronisti uomini (e mettendoli a confronto) Lidia ha inoltre detto: “Personalmente un ragazzo come Lorenzo con me non farebbe neanche mezzo punto a differenza di Luigi che, senza fare tutti questi salti mortali, lo reputo un ragazzo veramente per bene e soprattutto un uomo vero”.

Uomini e Donne: dopo il faccia a faccia con Mara Luigi Mastroianni resta sul trono

Luigi, pur dimostrandosi interessato nei confronti di Mara, dopo il confronto con la ragazza (come emerso già nelle anticipazioni) ha deciso comunque di non lasciare il programma e di continuare il suo percorso come tronista.