Trono Classico, Irene Capuano preoccupata per Claudia Dionigi: “Mangia di più”

Uomini e Donne Trono Classico, Irene Capuano preoccupata per Claudia Dionigi: il messaggio prima della scelta di Lorenzo Riccardi

Manca veramente poco alla scelta di Lorenzo Riccardi. Il tronista, al momento indeciso tra due sue corteggiatrici, è vicino alla fine del suo percorso. Mentre lui cerca di capire chi, tra Giulia Cavaglia e Claudia Dionigi, sarà la donna con cui uscire insieme da Uomini e Donne, qualcuno al momento sembrerebbe essere preoccupata per una delle ragazze che lo stanno corteggiando. Stiamo parlando di Irene Capuano, corteggiatrice di Luigi Mastroianni diventata molto amica di Claudia. La ragazza, nelle ultime ore, ha scritto un commento sotto l’ultima foto pubblicata dalla Dionigi che ha fatto un po’ pensare. Dalle sue parole, in particolare, traspare una certa preoccupazione nei confronti della corteggiatrice romana.

Claudia Dionigi, sia in trasmissione che in esterna con Lorenzo, ha più volte palesato di aver sofferto molto per i comportamenti del tronista. Per questo motivo Irene parrebbe essere un po’ in ansia per lei, tant’è che su Instagram, in un messaggio lasciato sotto un post di Claudia, ha scritto: “Io opterei nel mangiare un po’ di più”. La stessa, poi, ha anche aggiunto: “Forza e coraggio”. Visto l’esperienza che le ha unite e che sta rafforzando la loro amicizia, dunque, è molto probabile che le parole di Irene facciano riferimento anche all’attuale frequentazione della Dionigi con Lorenzo Riccardi.

Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi indeciso: gli amici, però, fanno il tifo per Claudia

Chi sarà la scelta di Lorenzo Riccardi? Il tronista lascerà Uomini e Donne insieme a Claudia o preferirà uscire con Giulia? Lui, attenendoci alle puntate mandate in onda, appare ancora indeciso tra le due. I suoi amici, al contrario, sembrano non avere dubbi. Dagli ultimi interventi fatti su Instagram (come quello di Nicolò Ferrari) molti sono quelli che fanno il tifo per Claudia.