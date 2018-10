Trono Classico, il pubblico indoddisfatto: nessuno dei tronisti convince

Trono Classico, i quattro tronisti di Uomini e Donne non convincono il pubblico

Questa nuova edizione del Trono Classico di Uomini e Donne non convince per niente il pubblico di Canale 5. Proprio tutti i tronisti sembrano non arrivare nel cuore dei telespettatori. In particolare, il percorso di Lorenzo Riccardi, Luigi Mastroianni, Teresa Langella e Mara Fasone non riesce per nulla a convincere il pubblico. I telespettatori sono convinti del fatto che i tronisti non siano disposti davvero a trovare l’amore all’interno del programma, ma che vogliano semplicemente avere visibilità. Infatti, il pubblico sui social ammette di non vedere niente di concreto tra le varie conoscenze del Trono Classico. Abbiamo visto in queste ultime puntate naufragare la frequentazione tra Teresa e Federico, per una segnalazione fatta da Karina Cascella. Il pubblico sperava di vedere nascere tra loro una storia d’amore all’interno del programma. E invece il tutto si è concluso prima ancora di iniziare. Nel frattempo, ecco che anche gli altri tronisti hanno proceduto con altre eliminazioni. Non solo, anche Mara sembra non convincere.

La Fasone ha chiamato tra i suoi corteggiatori Andrea Dal Corso. Ma nel corso della puntata di oggi l’ex tentatore ha rivelato di non essere stato portato in esterna e questo l’ha infastidito. Anche questo atteggiamento di Mara, che prima chiama Andrew e poi lo lascia a casa, ha fatto dubitare i telespettatori. Intanto, un altro eterno indeciso per il pubblico è Luigi. Il Mastroianni, tra le sue corteggiatrici, non avrebbe ancora trovato una persona che davvero lo colpisce. Dunque, ancora nulla di concreto neanche per questo tronista. Lorenzo, invece, sembra particolarmente interessato a Giulia. Ma dalle anticipazioni sappiamo che ci saranno diverse polemiche su questa conoscenza, in quanto Gianni dubiterà della sincerità di entrambi.

Un’edizione del Trono Classico che sembra non far battere il cuore del pubblico affezionato al programma. Sono tante le immagini che i fan pubblicano sui social allo scopo di ricordare i passati troni del programma. Grande nostalgia per i vecchi tronisti, in quanto quest’anno nessuna delle persone sedute sul trono sembra convincere.