Trono Classico, caos Giulio Raselli: sfogo relazioni, esterne bollenti e inganni

Giulio Raselli, caos al Trono Classico: Giovanna e Giulia furiose dopo baci notturni passionali

Oggi Giovanna Abate e Giulia D’Urso non sono state per niente felici di scoprire che Giulio Raselli ha organizzato delle esterne piuttosto simili per l’una e per l’altra durante la settimana. Il tronista si è giustificato dicendo che solo così potrà riuscire a capire chi gli piace realmente ma era ovvio che le corteggiatrici si sarebbero incattivite non poco; la stessa Giovanna ad esempio gli ha lanciato una scarpa contro, visto che con lei il feeling era arrivato alle stelle e considerando che sempre con lei il tronista si era lasciato andare parecchio. Giovanna ha visto che Giulio ha fatto più o meno le stesse cose con la D’Urso: lei ha fatto parlare Giulio con sua zia, che lo ha rimproverato, e l’altra ha parlato con la madre di lui; anche Giulia è stata con Raselli di notte, e anche con lei l’esterna è stata dolce e passionale. Insomma sia la Abate sia la D’Urso avevano motivi per essere deluse e amareggiate. Con delle differenze.

Trono Classico, lo sfogo di Giulio Raselli sul rapporto con la madre

Pensate ad esempio al fatto che è stata Giulia a raggiungere Giulio di notte in camera e che invece con Giovanna è stato lui a fare il primo passo. E considerate pure che se è vero che Giulio ha fatto parlare Giulia con la propria mamma non si può negare che con Giovanna abbia fatto molto di più: il tronista infatti ha parlato di un rapporto madre-figlio fatto di molti silenzi, pochi abbracci, e in generale di qualcosa che gli impedisce di dimostrarle realmente ciò che prova per lei. “Non pensavo di farlo – ha confessato Giulio in puntata –. Ho una difficoltà enorme a relazionarmi con mia madre, quindi molto spesso si vorrebbe dir qualcosa, fare qualcosa, ma poi sei titubante. Il fatto di averne parlato con lei… adesso lo sta sminuendo”.“Sei anche cattivo se lo dici”, gli ha fatto notare Giovanna che ha ribadito quanto sia stato importante quel gesto per lei. Giulio ha ragione ma solo in parte: non può chiedere a Giovanna, né a Giulia, di assistere a uno spettacolo del genere e fare scena muta.

Le ultime news sul Trono di Giulio Raselli

E pensate che nelle prossime puntate la situazione peggiorerà notevolmente perché sembrava che il tronista fosse vicino a una scelta e invece così non sarà: la decisione finale sembra lontanissima e il trono destinato a finire tra non poco tempo. Non come quello di Alessandro Zarino che intanto è diventato professore ad Amici 19.