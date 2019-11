Trono Classico, Giovanna preoccupata: “Una voce mi dice di allontanarmi”

Trono Classico, Giovanna Abate si svela tra paure e preoccupazioni

Sono tanti i timori che Giovanna Abate ha attualmente in questa fase del suo percorso a Uomini e Donne. Dopo molti scontri e accese discussioni con il tronista, è impossibile per lei non provare una certa preoccupazione. La corteggiatrice si è lasciata spesso andare con Giulio Raselli, dimostrando tutto il suo interesse. Ma, allo stesso tempo, si ritrova costretta a vedere lui interessato a un’altra ragazza, Giulia D’Urso. In particolare, Giovanna teme che il tronista non provi per lei il suo stesso interesse. In una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine, la corteggiatrice racconta che una voce dentro di lei le dice, a questo punto, di allontanarsi da Giulio per tutelarsi, prima di soffrire troppo. Il cuore, invece, le dice di restare e di continuare con il suo percorso fino alla fine. Pertanto, sente di avere delle emozioni opposte e altalenanti. Lei stessa ha qualche perplessità sul rapporto che potrebbe esserci fuori con Raselli. In particolare, la Abate è consapevole del fatto che sia lei che Giulio abbiano una personalità molto forte, pertanto ora resta da capire se sia possibile per loro trovare un compromesso per non arrivare sempre allo scontro.

“Forse Giulio ha paura che io possa essere troppo impegnativa”, ha iniziato a pensare Giovanna. È certa del fatto che tra loro ci sia stata, sin dal primo momento, “una conoscenza vera”. A darle una gioia immensa sono stati dei particolari momenti in cui Giulio è riuscito a confidarle dettagli più intimi. Ed è proprio questo che renderebbe la sua conoscenza diversa da quella che sta portando avanti con Giulia. “Credo che sia tutto più improntato sull’attrazione fisica che nutrono l’uno verso l’altra. Mi preoccupano gli occhi di Giulio quando la guarda: sembrano totalmente abbagliati da lei”, rivela Giovanna. La corteggiatrice, ancora una volta, dimostra di essere infastidita dal fatto che Raselli non punti mai il dito contro la D’Urso. Quest’ultima, intanto, nella sua nuova intervista non ha speso parole positive nei confronti della Abate!

Trono Classico, Giovanna Abate teme che Giulio Raselli sia ormai troppo coinvolto con Giulia D’Urso

Il modo che Giulio utilizza per proteggere Giulia preoccupa non poco Giovanna: “Questa cura che ha verso di lei e che non manifesta con me mi fa credere che per Giulia provi qualcosa di completamente diverso e irrazionale”. Le due corteggiatrici sono effettivamente molto diverse e di questo ne è consapevole la Abate, convinta che i loro caratteri siano addirittura “incompatibili”. Non ci resta ora che attendere per scoprire chi sarà tra Giovanna e Giulia la scelta di Giulio, che intanto si dice ancora ‘non pronto’ per affrontare questo importante momento.