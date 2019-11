UeD, Giulia D’Urso: parole inaspettate su Carlo, poi attacca Giovanna

UeD, Giulia D’Urso pronta a corteggiare Carlo? La corteggiatrice delusa da Giulio Raselli

Giulia D’Urso spiazza nella sua nuova intervista su Uomini e Donne Magazine quando dice la sua su Carlo Pietropoli! Ma prima la corteggiatrice si dichiara delusa dal comportamento di Giulio Raselli, con cui ora si sente distante. Le sensazioni che sta provando in queste settimane sono molto negative, rispetto all’inizio di questo percorso. Infatti, ricordiamo che inizialmente il tronista appariva fortemente interessato a Giulia, facendo addirittura pensare che ci fosse già stata una frequentazione tra loro. Sono stati tanti i dubbi che il pubblico ha avuto riguardo ai due, tra segnalazioni e sospetti. Ora, però, la D’Urso vede Giulio molto vicino a Giovanna Abate. Per tale motivo, non riesce a vivere serenamente il tutto. In particolare, la corteggiatrice ammette di non sapere più cosa pensare, in quanto tutte le fantasie che aveva in testa sono improvvisamente crollate. Le spaventa l’idea di aver investito del tempo in un percorso che potrebbe alla fine deluderla. Queste sensazioni negative sarebbero arrivate dopo la lunga esterna trascorsa nella casetta, sia da lei che da Giovanna.

E mentre Giulio nella sua nuova intervista confessa i motivi per cui non ha ancora una scelta, Giulia esprime il suo pensiero su Carlo. “È un bellissimo ragazzo. Mi piace perché lo vedo a modo, educato, intelligente negli interventi che fa, però si è ancora conosciuto poco di lui, quindi non saprei aggiungere di più”, dichiara la D’Urso. La corteggiatrice potrebbe, dunque, accettare di corteggiare Pietropoli? Non è un’ipotesi da escludere, visto che lo stesso Carlo ha espresso belle parole nei suoi confronti. Ricordiamo che, in passato, Natalia Paragoni, in un percorso già avviato con Ivan Gonzalez, decise di iniziare un nuova conoscenza con Andrea Zelletta, da cui si era subito sentita attratta. Pertanto, il pubblico di Canale 5 potrebbe ritrovarsi di fronte a un simile colpo di scena.

Giulia D’Urso di Uomini e Donne: la corteggiatrice attacca la rivale Giovanna Abate

Intanto, Giulia dice la sua anche sul percorso che sta portando avanti la sua rivale, Giovanna. Ebbene la D’Urso sembra non avere un pensiero positivo nei confronti della Abate: “A tratti la vedo furba. […] Non la vedo totalmente spontanea: ogni tanto ho l’impressione che sia finta. Non sono sicura che possa dirgli di sì, anzi credo che davanti alla scelta sarebbe capace di tirarsi indietro”. Nonostante ciò, Giulia continua a vedere il Raselli sempre più vicino a Giovanna!