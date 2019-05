Trono Classico, Fabrizio Baldassarre cicatrice sulla pancia: la verità

Fabrizio Baldassarre cicatrice, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne spiega a cosa è dovuta

Avete mai notato la cicatrice sulla pancia di Fabrizio Baldassarre? L’ex protagonista del Trono Classico oggi ha risposto alle domande dei fan su Instagram e ha chiarito anche la natura di questa cicatrice. È di sicuro un segno sul suo corpo che non passa inosservato. Lui non la tiene nascosta, anzi. Per questo motivo in alcuni scatti senza maglietta i fan hanno visto questa cicatrice di Fabrizio e si sono domandati perché la avesse, a cosa fosse dovuta. La risposta è arrivata poche ore fa. Fabrizio ha spiegato che è dovuta a un’operazione all’intestino che ha subito quando è nato. Non ha aggiunto ulteriori particolari, ma non è l’unica confessione che ha fatto oggi, su Instagram. Fabrizio è tornato a parlare di Angela Nasti.

Trono Classico, Fabrizio Baldassarre torna a parlare di Angela Nasti

Dopo l’eliminazione Fabrizio ha avuto un duro sfogo contro la tronista, ma forse tornando indietro la corteggerebbe di nuovo. Possiamo pensarlo perché ha ribadito che era molto preso da Angela: “Non ho mai finto nella mia vita e mai lo farò”. E non solo. Fabrizio ha anche risposto a chi gli ha chiesto come si può sopportare di corteggiare una ragazza sapendo di non essere l’unico. Lui ha risposto così: “È molto complicato però devi fare affidamento solo su te stesso, devi essere consapevole di quello che sei andato a fare e devi mostrarti realmente per quello che sei, altrimenti esci fuori, due mesi e ti lasci. Io tutto quello che ho fatto lì lo avrei fatto nella mia vita reale. Questo lo dico perché penso sia il miglior modo per mettere delle basi solide e far sì che poi duri il più a lungo possibile”.

Uomini e Donne, Fabrizio e Giulio amici: i due corteggiatori sempre più uniti

Tuttavia, il suo ricordo più bello sono le persone della redazione: “Le persone della produzione con cui ho stretto rapporto. Loro sono un ricordo bellissimo”. E non solo! L’esperienza a Uomini e Donne gli ha regalato anche una gioia: Fabrizio Baldassarre ha trovato un amico ed è Giulio Raselli, corteggiatore di Giulia Cavaglià. Su di lui, infatti, Fabrizio ha detto: “Posso dire di aver trovato un amico”.