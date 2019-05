Uomini e Donne news, Giulio Raselli stupisce ancora: l’ultimo gesto per Giulia

Uomini e Donne, Giulio Raselli spazza via tutti i dubbi: sarà un “sì” per Giulia Cavaglià?

Le news di Uomini e Donne del giorno sono su Giulio Raselli e Giulia Cavaglià. Oggi abbiamo visto in onda una loro esterna molto bella e intensa. Giulia ha deciso infatti di fare una sorpresa al suo corteggiatore, andando a casa sua. Questo non ha fatto piacere per nulla all’altro pretendente, Manuel, che era molto arrabbiato con la tronista. Nelle prossime puntate le cose cambieranno ulteriormente e quella che sembrava essere l’intesa perfetta sarà messa in discussione dal rapporto che sta nascendo tra Giulio e Giulia. La tronista con Manuel ha sempre avuto una bellissima intesa, tanto da sembrare già una coppia. Eppure, l’attrazione con Raselli potrebbe rivelarsi fatale e potrebbe essere lui quindi la scelta di Giulia Cavaglià.

Trono Classico, l’ultimo importante gesto di Giulio per Giulia

Troppo presto per fare pronostici? Forse sì, inoltre adesso entreremo nella fase del Trono Classico più intensa perché la complicità con i due corteggiatori è cresciuta. Saranno i dettagli a fare la differenza. Uno di questi potrebbe essere il gesto di Giulio di oggi. Il corteggiatore infatti ha pubblicato una dedica per la sua tronista e le ha anche dedicato una canzone. Tra le sue stories di Instagram vi imbatterete in Scelgo ancora te di Giorgia, mentre sul profilo ha postato una sua foto con sotto scritto: “Complicità. Nulla da dirsi, tanto da darsi”. Ed effettivamente tra Giulia e Giulio a Uomini e Donne la complicità è innegabile. La tronista ha ancora dei piccoli dubbi sul corteggiatore piemontese e non riguardano il suo interesse verso di lei. Giulia percepisce sincero ciò che Giulio dice e fa per lei, ma non è convinta di alcuni suoi aspetti caratteriali.

Uomini e Donne news, Giulia Cavaglià sceglierà Giulio Raselli?

Le confidenze arrivate oggi in esterna potrebbero convincere la tronista del fatto che ci sono dei motivi dietro i comportamenti di Giulio. Forse lontano dalle telecamere lui riuscirà ad aprirsi ancora di più, intanto cerca di fare dei passi verso di lei anche servendosi dei social network. Cosa ne penserà la tronista? Giulia Cavaglià sarà rimasta colpita da questo ultimo gesto romantico di Giulio Raselli? Anche fuori da Uomini e Donne lui dimostra di pensare sempre a lei…