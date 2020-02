Trono Classico Daniele commosso: il gesto che divide, nessuno lo aveva notato

Daniele Dal Moro commosso a Uomini e Donne, l’esterna con Giulia che sembrava andata bene

Quello di Daniele Dal Moro sarà un trono molto chiacchierato tra i fan di Uomini e Donne perché come tronista l’ex del Grande Fratello sta dimostrando di funzionare: delle volte è eccessivo ma non si può dire che non stia vivendo questa nuova esperienza portando tutto sé stesso, dalla sua vita ai suoi sogni, senza nascondere anche i lati più brutti del suo carattere. Oggi si è discusso proprio di questo, cioè di una sua strana reazione al gesto di una corteggiatrice, Giulia, che vedendolo il difficoltà gli ha preso la mano. “Io – queste le parole di Daniele – mi sono un attimo commosso… emozionato. In quel momento lei si è avvicinata subito e mi ha dato la mano… per come sono fatto io… La prima volta che ti vedo… non ti conosco… Per me anche darti la mano l’ho visto un po’ too much”. A Daniele insomma non è andato giù che la ragazza gli avesse preso la mano perché lo ritiene un gesto troppo intimo per una prima volta.

Trono Classico, il gesto che non è piaciuto a Daniele: Giulia reagisce male e va via

“Tu mi dici – questa la risposta di Giulia – che è andata storta una cosa che per me è la più naturale. Il gesto viene naturale – ha poi ribadito durante una discussione nata col tronista -! Pensa se ti abbracciavo che succedeva! Assurdo! Sono cose fuori dal mondo!”. “Mi è venuto istintivo togliere la mano”, ha poi precisato Daniele mentre cercava di spiegarsi. Possiamo comprendere la posizione del tronista ma forse avrebbe dovuto spiegarsi in un altro modo: non si può dire che il gesto di una persona che cerca di esserti di supporto sia fastidioso. Anche perché quella stessa persona potrebbe criticarti per aver condiviso con lei delle emozioni così importanti, no? Ad ogni modo Giulia ha preso e se n’è andata, com’era ovvio che facesse visto il suo temperamento.

Le ultime anticipazioni sul trono di Daniele e il rapporto con Carlo Pietropoli

Questa è solo una delle tante volte in cui Daniele è finito al centro dell’attenzione: lo vedremo spesso discutere infatti nelle prossime puntate, soprattutto con Carlo Pietropoli che proprio non digerisce certi suoi comportamenti; lo vedremo anche dargli consigli e dire la sua sui più disparati argomenti. Insomma Daniele – come saprete senz’altro se lo seguite da un po’ – non è proprio un tronista che passa inosservato. Ma forse è meglio così, visto che il Trono Classico di Uomini e Donne quest’anno è davvero deludente in quanto a contenuti, percorsi e personaggi.