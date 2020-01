Uomini e Donne anticipazioni, Cecilia non c’è davvero: Carlo KO, Daniele interviene

Anticipazioni Uomini e Donne: Daniele Dal Moro e Carlo Pietropoli discutono per Ginevra

Dopo la scelta di Giulio Raselli è stata registrata una nuova puntata del Trono Classico che ha avuto come protagonisti i due tronisti e la tronista rimasti: Daniele Dal Moro, Carlo Pietropoli e Sara Amira Shaimi. C’è subito stata una discussione tra Carlo e Daniele a causa di Ginevra: stando a quanto riporta il Vicolo delle News infatti a Dal Moro non sta per niente bene che lei continui a vedere l’altro tronista, e le ha chiesto più volte di sbrigarsi a decidere perché queste doppie uscite lo infastidiscono e non gli fanno vivere bene la conoscenza.

Uomini e Donne anticipazioni, Cecilia Zagarrigo assente in puntata: Carlo ci resta male

I tronisti sono due tipi forti, ed è per questo che in puntata il rischio di scontrarsi è elevato, anche se questa volta Daniele ha mostrato di sé anche il lato migliore. Cecilia Zagarrigo non si è presentata a Uomini e Donne perché troppo delusa dal trattamento ricevuto la scorsa volta e si è detta intenzionata a dimostrare che non le interessano le telecamere: questo ha mandato in crisi Carlo, a cui Daniele ha consigliato fraternamente di fare il possibile per convincerla, visto che tiene parecchio a lei.

Le ultime news su Uomini e Donne: cosa aspettarsi dal Trono Classico?

Daniele e Carlo hanno fatto anche delle esterne ma roba da poco, al punto che non le hanno neanche mandate in onda. Se dal primo c’era da aspettarselo, non possiamo dire lo stesso del secondo, visto che non è da poco in trasmissione: l’impressione insomma è che il trono di Carlo senza la presenza di Cecilia non avrebbe senso. Staremo a vedere cosa succederà nelle prossime puntate, con la speranza che siano più movimentate e che non si debba aspettare il periodo pre-scelta come successo con Giulio Raselli.