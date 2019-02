Trono Classico, Claudia delude Giulia: la promessa non mantenuta

Trono Classico, Claudia Dionigi non mantiene la promessa fatta in studio a Giulia Cavaglia

Nel Castello, nel corso della puntata di Uomini e Donne La Scelta, Giulia Cavaglia resta delusa da una scelta presa da Claudia Dionigi. Le due corteggiatrici, durante l’ultima puntata del Trono Classico, si erano fatte una promessa che riguarda proprio il periodo che avrebbero trascorso con Lorenzo Riccardi nella Villa. Qui il tronista può passare del tempo con entrambe le sue possibili scelte. Decide di fare tutto ciò che si sente, consapevole del fatto che una delle due potrebbe magari infastidirsi. Lorenzo riesce, in particolare, a rendere difficile a Claudia la permanenza all’interno del Castello. La Dionigi soffre molto nel vedere il tronista approcciarsi a Giulia, ma soprattutto le fa male sentire determinate parole. Sebbene avesse mille certezze prima di arrivare alla Villa, Claudia inizia a crollare mostrando tutto il suo sconforto. Il Riccardi non riesce a migliorare la situazione, anzi continua a lasciarsi andare con Giulia. Ed ecco che la Dionigi, in lacrime, fa un gesto inaspettato per la Cavaglia.

Claudia esce insieme a Lorenzo, a cui confessa in lacrime di essere molto provata per quanto sta accadendo al Castello. La corteggiatrice apre tutto il suo cuore al tronista, che cerca di confortarla abbraciandola. Inaspettatamente, la Dionigi decide di chiudere il collegamento con Giulia e di non mostrarle il resto dell’uscita. La Cavaglia resta molto male di fronte a questa sua scelta, tanto che mostra tutto il suo disappunto. Probabilmente la corteggiatrice non si aspettava di assistere a questa situazione, poiché si erano fatte una promessa nello studio di Uomini e Donne. Entrambe avevano deciso di non chiudersi mai il collegamento a vicenda. Ma la Dionigi preferisce comunque continuare l’uscita con Lorenzo senza mostrare nulla a Giulia.

Trono Classico, Lorenzo Riccardi la scelta: Claudia Dionigi chiude il collegamento con Giulia Cavaglia

Ma cosa accade nei momenti in cui Giulia non ha la possibilità di guardare? Lorenzo e Claudia si lasciano andare a un lungo bacio passionale, che però non viene mai mostrato alla Cavaglia. Quest’ultima, intanto, inconsapevole di quanto accaduto appare felice e spensierata, convinta di essere riuscita a conquistare il cuore del tronista.