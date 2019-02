Uomini e Donne, la scelta di Lorenzo parte male: il gesto che non piace

Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi in villa con Giulia e Claudia: il gesto che non piace a nessuno

La speciale puntata in prima serata di Uomini e Donne regala già grandi sorprese. Lorenzo Riccardi è entrato immediatamente nel clou del suo weekend in villa con Giulia e Claudia. Il giovane di Milano ha lasciato davvero tutti a bocca aperta. In un battibaleno si è scatenato il caos tra le due corteggiatrice e non solo. Anche il pubblico non ha approvato il gesto del ragazzo. Sui social sono arrivati davvero molti commenti negativi nei confronti del ‘Cobra’ del Trono Classico. Mentre era sul divano insieme alla Dionigi a bere del vino rosso, la Cavaglià seguiva tutto dalla tv della sua stanza. All’improvviso, il tronista ha lasciato la giovane di Latina per andare a prendere un’altra bottiglia da poter bere.

In realtà, quella di Lorenzo non era altri che una scusa per poter andare in camera da Giulia. Quest’ultima si è arrabbiata e ha deciso di mandare via il bel Riccardi. La corteggiatrice di Torino non ha assolutamente approvato il gesto del tronista. Quando poi è tornato da Claudia, anche la bionda si è mostrata davvero molto infastidita, tanto da averlo mandato via, mettendo fine al loro momento insieme. Ovviamente, dai social sono arrivati una miriade di commenti. I telespettatori si sono divisi a metà. C’è chi crede che tale comportamento sia in pieno stile Cobra e chi invece crede che avrebbe potuto evitare determinate cose.

Lorenzo Riccardi, scelta a Uomini e Donne: Giulia e Claudia arrabbiate già in villa

Ovviamente, Giulia e Claudia hanno mostrato sin da subito un certo fastidio nei confronti di Lorenzo Riccardi e del suo atteggiamento in villa. Nonostante ciò, entrambe non sono riuscite a tenere il broncio molto a lungo, tanto da arrivare a perdonarlo nell’immediato. Nel frattempo, sui social se ne stanno leggendo davvero di tutti i colori. La maggior parte della persone, pur non apprezzando quanto appena visto, sta morendo dal ridere per la simpatia e l’ironia del giovane.