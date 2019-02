Trono Classico, chi sceglie Luigi? Un indizio preoccupa i fan di Irene

Trono Classico, la scelta di Luigi Mastroianni: i dettagli che fanno pensare

Chi sceglie Luigi Mastroianni a Uomini e Donne? Secondo quanto rivelano le ultime anticipazioni de Il Vicolo delle News, la sua scelta verrà registrata domani. Questa sera, invece, toccherà a Ivan Gonzalez scegliere una tra Natalia e Sonia. Nel frattempo, il pubblico continua a chiedersi chi tra Irene Capuano e Valentina Galli sarà la corteggiatrice che lascerà il programma con Luigi. Ma c’è un dettaglio che pare faccia preoccupare non poco la prima. Nel corso della puntata del Trono Classico in onda il 25 febbraio, il Mastroianni se l’è presa duramente con Irene e più volte ha anche preso le difese di Valentina. Il tronista ha fatto notare a tutti i problemi che lo allontanano dalla Capuano. I due hanno preso un po’ le distanze nel corso di quest’ultimo periodo e Valentina, intanto, sembra essere entrata nel cuore di Luigi. Non sarebbe di certo la prima volta che un tronista arrivi a scegliere una corteggiatrice arrivata da meno tempo nel programma. Il Mastroianni ammette di trovarsi troppo bene in compagnia di Valentina. Il giovane siciliano potrebbe sorprendere tutti durante la scelta!

Luigi confessa che ha molta difficoltà ad approcciarsi a Irene. Il tronista spiega di non essere diverso con Valentina, ma che quest’ultima riesce a trattarlo in modo differente. Infatti, il Mastroianni, ancora una volta, fa notare il lato aggressivo di Irene, che lo spaventa non poco. Pertanto, sembra proprio che Luigi ora sia più incentrato a conoscere Valentina. Manca poco alla sua scelta e non sappiamo ancora cosa possa essere accaduto all’interno della Villa. I fan già immaginano diverse discussioni tra il Mastroianni e Irene, che da sempre appaiono come cane e gatto. “Non è che sono io diverso, è lei che si pone in modo diverso”, spiega Luigi, riferendosi al rapporto nato con Valentina. Dopo quella di Teresa Langella e di Lorenzo Riccardi, anche il Mastroianni farà la sua scelta, che potrebbe ricadere proprio sulla Galli. Sarebbe una grande sorpresa per tutti, visto che ormai il pubblico era convinto che sarebbe ricaduta su Irene.

Trono Classico, Luigi Mastroianni potrebbe scegliere Valentina?

Secondo il pubblico, al momento, l’interesse di Luigi potrebbe essere orientato più verso Valentina, che riesce a donargli tanta serenità. Dall’altra parte, Irene sembrava essere, sin dall’inizio, la scelta del Mastroianni. La situazione, però, per la Capuano è peggiorata. Anche Gianni Sperti è convinto che la giovane corteggiatrice abbia delle reazioni a scoppio ritardato e, dunque, non nutrirebbe poi tanto interesse nei confronti di Luigi. Ricordiamo che quest’ultimo ha ricevuto una bella batosta a causa di quanto accaduto con Sara Affi Fella. Ora vorrà sicuramente ritrovare la serenità e fidarsi della persona che sceglierà. Proprio per tale motivo, i telespettatori credono che il tronista arriverà a scegliere Valentina, sorprendendo tutti.