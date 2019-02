Lorenzo Riccardi, la sua scelta è Claudia Dionigi: lei fa ritardo, ecco perché

Lorenzo Riccardi sceglie Claudia Dionigi a Uomini e Donne

Nel corso della puntata di Uomini e Donne La Scelta, in onda il 22 febbraio in prima serata, Lorenzo Riccardi ha fatto la sua scelta. Il tronista ha portato avanti un percorso che è riuscito a conquistare il pubblico di Canale 5. Sin dall’inizio ha fatto notare il suo forte interesse nei confronti di Giulia Cavaglia. I due sono apparsi immediatamente complici, tanto che Gianni Sperti ha iniziato a sospettare. L’opinionista si era quasi convinto che tronista e corteggiatrice fossero d’accordo. Ed ecco che nel programma è arrivata anche Claudia Dionigi, che ha cambiato completamente le carte in tavola. La ragazza è riuscita subito a conquistare il pubblico, che fino all’ultimo ha tifato per lei. Giulia ha più volte fatto ricredere i telespettatori, ma non sono moltissimi quelli che è riuscita a convincere. Nel frattempo, Claudia si è anche fatta strada nel cuore e nella testa di Lorenzo, arrivando sino alla Villa insieme alla Cavaglia. Già le anticipazioni indicavano la Dionigi come scelta del Riccardi. Ed è stato proprio così! Il tronista ha, infatti, raggiunto Giulia per comunicarle che non è lei la ragazza con cui inizierà una relazione.

Lorenzo sceglie Claudia, sebbene abbia provato delle forti sensazioni anche con Giulia. Ma a conquistare il cuore del Riccardi è stata proprio la Dionigi. Quest’ultima sembra essere riuscita a dimostrare al tronista di essere la ragazza che fa per lui. Il pubblico impazzisce durante la messa in onda della puntata, quando Lorenzo entra nella stanza della Cavaglia per comunicarle che non è lei la sua scelta. Poco dopo inizia la festa al Castello, dove il Riccardi annuncia alla sua famiglia e ai suoi amici di aver scelto Claudia. La mamma e la sorella saltano di felicità, contente della decisione presa da Lorenzo. Ovviamente la Dionigi cerca di non essere scontata e decide di fargliela comunque pagare all’ormai ex tronista.

Dopo diverso tempo, finalmente la tenda si apre e Giulia risponde alla scelta di Lorenzo con un bel sì, sorprendendolo. Infatti, quando il tempo scade, la Dionigi lo fa attendere ancora un po’. Al suo arrivo l’ormai ex corteggiatrice dichiara: “Tu sai che dovrei dirti di no, ma come faccio?” Lorenzo le corre subito incontro affermando: “Ciao amore mio!” Dopo di che, la Dionigi spiega di aver voluto farsi attendere proprio per far provare a Lorenzo la stessa ansia che ha provato lei tutto il giorno. Gianni e tutti i presenti si emozionano di fronte a questa scelta, soprattutto dopo l’inaspettato “no” di Andrea Dal Corso a Teresa Langella. Il Riccardi e Claudia si sentono già una coppia e tra baci e abbracci dichiarano: “Siamo già fidanzati”.