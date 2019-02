Trono Classico Andrea e Arianna, tempo di traguardi: Cerioli festeggia

Trono Classico, Andrea e Arianna, è già tempo di traguardi: Cerioli festeggia, il gesto per la Cirrincione

Per Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione è già tempo di traguardi. Nella fattispecie la coppia da poco sbocciata al Trono Classico di Uomini e Donne ha festeggiato il primo mese ufficialmente passato insieme: 12/01/2019 – 12/02/2019. Naturalmente i due non se ne sono scordati e così ecco che l’ex tronista bolognese si è reso protagonista di un gesto romantico, pubblicando tra le sue Instagram Stories un bel cuore, la data speciale e una didascalia molto immediata: “E il primo mese è andato”. Ed è andato molto bene, visto che i piccioncini sono sempre più affiatati, nonostante continui a esserci una certa dose di scetticismo da parte di alcuni fan a proposito della relazione.

Pazienza se qualcuno continua a nutrire dubbi sulla scelta fatta da Cerioli. La realtà attuale nel frattempo racconta di una coppia felice e complice che macina sorrisi e poco si cura delle critiche o delle malelingue. L’affiatamento è talmente alle stelle che già si parla di futura convivenza. E stavolta non è stato il gossip a sussurrare la possibilità che i due potrebbero presto finire a viversi sotto lo stesso tetto. La voce è giunta dallo stesso Cerioli, che ha spigato in una recente intervista che nel 2019 avrebbe l’intenzione di comprare una casetta tutta per lui e che Arianna sarebbe un’ottima compagna per condividerla: “A questo punto, invece che andarci da solo ci vado in compagnia. Direi che è tutto perfetto”.

Trono Classico, il San Valentino di Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione

Nel frattempo San Valentino è alle porte. Che cosa hanno in programma i due innamorati? “Non abbiamo ancora programmi definitivi per il 14 Febbraio! Siamo felicissimi della nostra storia. Non siamo dei patiti di San Valentino, perché secondo noi l’amore si festeggia tutti i giorni, però di certo dobbiamo organizzare qualcosa”, ha fatto sapere Arianna ai suoi fan nei giorni scorsi. “Questa festa – ha aggiunto – cade proprio dopo la nostra scelta. Non so se saremo a Bologna da lui o a Genova da me! Se saremo da me sarà mia cura portarlo a fagli scoprire la mia città, che pian piano sta già conoscendo”.