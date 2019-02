Uomini e Donne news, Andrea e Arianna: il primo San Valentino insieme

News Uomini e Donne, il primo San Valentino di Andrea e Arianna: ecco come festeggeranno

Andrea e Arianna si stanno vivendo a pieno la loro storia d’amore. Dopo la discussa scelta a Uomini e Donne, Cerioli dichiara non essersi assolutamente pentito di concludere il suo percorso prima del previsto. La neo coppia del Trono Classico non fa altro che mostrarsi sui social con il sorriso ben stampato sul viso. Oggi, i diretti interessati hanno voluto rivelare a tutti i loro fan e non solo come festeggeranno il loro primo San Valentino insieme. Ricordiamo infatti che il giorno dedicato agli innamorati, ovvero il 14 Febbraio, sta arrivando e le coppiette si accingono a trascorrere una speciale e dolce giornata. L’ex corteggiatrice ha rivelato i dettagli del suo San Valentino con il bel bolognose all’ultimo numero del magazine dedicato al programma della De Filippi.

Arianna Cirrincione ha rilasciato una importantissima dichiarazione alla rivista di Uomini e Donne. La nuova fidanzata di Andrea ha svelato a tutti quello che hanno in mente per la festa degli innamorati. “Non abbiamo ancora programmi definitivi per il 14 Febbraio! Siamo felicissimi della nostra storia. Non siamo dei patiti di San Valentino, perché secondo noi l’amore si festeggia tutti i giorni, però di certo dobbiamo organizzare qualcosa. Questa festa cade proprio dopo la nostra scelta. Non so se saremo a Bologna da lui o a Genova da me! Se saremo da me sarà mia cura portarlo in dei posti per fagli scoprire la mia città, che pian piano sta già conoscendo.”

Uomini e Donne: Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione al settimo cielo dopo la scelta

Alla fine, Andrea e Arianna stanno dimostrando ai fan del Trono Classico di essere realmente innamorati. I due sono molto felici insieme e insieme si sentono bene. Sui social pubblicano moltissimi momenti della loro quotidianità insieme e il pubblico del programma ha iniziato ad apprezzarli.