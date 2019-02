Uomini e Donne News Andrea e Arianna: convivenza, critiche, il dopo scelta

Uomini e Donne News Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, intervista: convivenza, risposta alle critiche e cosa è accaduto dopo la scelta

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione sono pronti a vivere una romantica love story. I riflettori delle telecamere di Uomini e Donne si sono spenti e ora il viaggio d’amore può cominciare. Tuttavia c’è sostiene che la scelta sia stata fatta troppo in fretta, nutrendo dei dubbi sul futuro della relazione. I diretti interessati la pensano, però, in maniera totalmente opposta. “Siamo già molto affiatati. Che volete vi dica, non servono tanti giri di parole: sono felice”, dice l’ex tronista bolognese al magazine Uomini e Donne, dove ha confidato di aver conosciuto i genitori della fidanzata, che a sua volta ha conosciuto i “suoceri”. Entrambi hanno dichiarato di essere stati supportati dai parenti dell’uno e dell’altra, facendo un’ottima impressione. L’ex corteggiatrice fa inoltre sapere che dopo la scelta non si sono staccati un attimo (“non più di 48 ore“) e si vivono “alla giornata“.

Sui commenti maligni Andrea è chiaro: “Se una persona ti piace, vuoi uscire fuori di lì. Il percorso era il mio. Punto.[…] Se ci fossimo sentiti e messi d’accordo prima, avremmo continuato in modo più furbo, magari tirandola per le lunghe. Ritengo di aver fatto la scelta migliore, sotto tutti gli aspetti”. Della stessa opinione Arianna che è certa che tutto andrà bene: “Siamo sicuri che andrà sempre meglio […] Le sensazioni a pelle di cui parla lui sono le stesse che ho sentito io. E di cui parlavo in studio. Con lui è stata, piano piano, ogni giorno una sorpresa in positivo”. Si parla già di convivenza e non a caso. I due infatti sono già pronti a viversi sotto lo stesso tetto, a Bologna. “Non proprio in queste precise settimane, ma neanche troppo in là nel tempo. Io sono una che in amore segue il cuore”, afferma la ragazza. Cerioli, inoltre, fa sapere che il 2019 potrebbe essere l’anno giusto per comprare una casa tutta sua: “A questo punto, invece che andarci da solo ci vado in compagnia. Direi che è tutto perfetto.”

Uomini e Donne News, Andrea Cerioli si apre sui social: “Mi avete aiutato in silenzio ad uscire da uno dei momenti più brutti della mia vita”

Cerioli nella mattinata odierna si è lasciato andare anche sui social, scrivendo un lungo post per i fan. “Eccoci qui… Questo post lo volevo dedicare a voi, a voi che mi avete regalato delle emozioni inimmaginabili, a voi che siete sempre stati speciali, a voi che avete avuto tanta pazienza… tanta”. L’ex tronista è emozionato: “Mi fate sentire voluto, ogni giorno… A voi, che senza mai chiedermi nulla, mi avete aiutato in silenzio ad uscire da uno dei momenti più brutti della mia vita… Non smetterò mai di dirvi grazie”.