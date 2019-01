Uomini e Donne anticipazioni, Andrea e Arianna dopo la scelta: novità

Anticipazioni Uomini e Donne, Andrea e Arianna: ecco cosa è successo dopo la scelta

Andrea Cerioli ha scelto Arianna Cirrincione. Dopo essersi conosciuti nello studio di Uomini e Donne, il desiderio di viversi una grande storia d’amore senza le telecamere del programma è stato più forte di tutto il resto. L’ormai ex tronista di Bologna ha preferito non attendere la speciale puntata in prima serata e ha fatto la sua scelta con largo anticipo. Ma cosa è accaduto dopo la loro ultima registrazione del Trono Classico?! La neo-coppia pare sia passata immediatamente alle presentazioni in famiglia e da quanto rivela la copertina del nuovo numero del magazine dedicato alla trasmissione, i due vogliono già andare a convivere. L’ex corteggiatrice ha fatto sapere ai suoi folowers si essersi recata a Bolgona. Nonostante ciò,m la giovanissima donna non si è ancora potuta mostrare insieme al suo fidanzato.

Come da regola, Andrea e Arianna potranno iniziare a mostrarsi insieme sui social solo dopo la messa in onda della scelta. Intanto, grazie ai vari indizi apparsi sul web, pare che Cerioli abbia già portato la sua fidanzata a casa del papà. La ragazza sembra sia già stata accolta a braccia aperte dalla famiglia di lui. In ogni caso, nulla è da dare per certo. Finché non saranno i diretti interessati a rivelarci come stanno andando i primi giorni di fidanzamento, le cose che appaiono sui social restano solo delle semplici ipotesi. Una cosa però è certa, al momento sono entrambi felici e sereni e sicuramente lui non si è pentito di aver fatto una scelta diversa da quella che tutti si aspettavano.

Uomini e Donne: Andrea e Arianna felici dopo la scelta al Trono Classico

Mentre attendiamo la prima foto social di coppia tra Cerioli e la Cirrincione, i segnali che ha inviato lei tramite il suo profilo Instagram sembrano essere tutti positivi. Intanto, Gianni pare continuare ad avere alcuni dubbi sulla veridicità di questa nuova coppia formatesi all’interno dello studio di Uomini e Donne. Sperti non riesce a comprendere come sia possibile che il tronista abbia scelto in anticipo e soprattutto la ragazza che ha trasmesso meno emozioni.