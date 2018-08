Nuovi tronisti di Uomini e Donne 2018: Luigi, Lorenzo, Teresa e Mara

Uomini e Donne, i nuovi tronisti: Luigi Mastroianni, Lorenzo Riccardi, Teresa Langella e Mara Fasone

Sono stati finalmente confermati i tronisti della nuova stagione di Uomini e Donne. Luigi Mastroianni, Lorenzo Riccardi, Teresa Langella e Mara Fasone. I primi tre sono volti già noti al pubblico di Canale 5. Erano ormai diversi giorni che si rincorrevano sul web le voci di alcuni ritorni e così è stato. I due uomini sono due ex corteggiatori della scorsa edizione. Sia Mastroianni che Riccardi hanno infatti fatto la corte a Sara Affi Fella, arrivando fino alla scelta. La giovane scelse Luigi, ma la storia d’amore non è durata a lungo. Ora, i due ex rivali in amore si ritrovano ad essere ‘colleghi’ di trono. L’ex fidanzato della Affi Fella è siciliano e nella vita fa il dj, ha 23 anni e studia giurisprudenza. Nella sua precedente esperienza televisiva il giovane ha mostrato di essere una persona con i piedi ben saldi a terra e anche molto dolce. A quanto pare, il ragazzo ha ancora tanta voglia di innamorarsi e per questo a accettato di rimettersi alla prova al Trono Classico.

Lorenzo Riccardi ha 22 anni e viene da Milano. L’ex corteggiatore e nuovo tronista di Uomini e Donne si definisce una persona molto spontanea e diretta e seppur possa sembrare un po’ superficiale, in realtà dichiara di essere molto legato ai valori che gli ha trasmesso la sua famiglia. Ha deciso di tornare nello studio di Maria De Filippi nella speranza di trovare l’amore, o meglio una donna come sua mamma. La storia dei suoi genitori è per il ragazzo un grandissimo esempio di cos’è l’amore vero. Teresa Langella ha 26 anni e viene da Napoli. La bellissima donna è nota al pubblico per aver vestito i panni della tentatrice nell’ultima edizione di Temptation Island.

Anticipazioni Uomini e Donne: tutto suoi quattro nuove tronisti

L’ultima tronista è Maria Antonietta Fasone, per gli amici Mara. Lei è l’unica che non è ancora nota ai fan del Trono Classico. Mara ha alle spalle un passato molto difficile, ma nonostante ciò è felice della sua vita e della sua famiglia, anche se ad oggi si sente molto sola.