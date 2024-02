Travolta a Sanremo, scoop di Striscia “Rai sapeva delle scarpe”

Striscia La Notizia ha smascherato la Rai. Secondo quanto dichiarato dal notiziario di Canale 5, l’attore John Travolta, ospite durante una delle serate del Festival di Sanremo, non sarebbe arrivato all’ultimo momento all’Ariston come affermato dall’emittente televisiva. Il divo, difatti, era presente anche durante le prove pomeridiane in teatro e aveva indosso le stesse scarpe brandizzate che hanno scatenato un vero e proprio caso.

Questa sera a Striscia La Notizia, alle ore 20.35, l’inviato Pinuccio, nella rubrica Rai Scoglio 24, mostrerà delle immagini inedite. Il Danny Zuko di Grease, prima e dopo le prove del pomeriggio, era vestito con gli stessi abiti ed accessori con i quali si è presentato da Amadeus durante la sua ospitata: abito scuro, cravatta tenuta un po’ morbida e calzature anti-infortunistiche della marca cui avrebbe fatto pubblicità occulta. Il medesimo outfit è stato riproposto anche nello spot U-Power che lo vede protagonista, registrato a Ventimiglia il giorno successivo.

Pinuccio, nome d’arte di Alessio Giannone, ha commentato a riguardo:

Questo ci fa pensare che non sia tutta una combinazione e che qualcuno sapesse di questa pubblicità occulta fatta al Festival di Sanremo.

L’inviato di Striscia La Notizia ha quindi fatto notare che la versione fornita da Federica Lentini, vicedirettrice dell’intrattenimento prime time della Rai, data in conferenza stampa, non sta in piedi. Lentini aveva difatti dichiarato che Travolta era arrivato all’Ariston all’ultimo momento ed era andato direttamente sul palco per l’intervista. Di conseguenza, nessuno nell’organizzazione della Rai aveva avuto modo di notare le scarpe con brand in evidenza.

L’ospitata di John Travolta a Sanremo fa ancora discutere

La star Hollywoodiana, già travolta da numerose polemiche per il Ballo del Qua Qua insieme ad Amadeus e Fiorello, continua a far parlare di sé. La sua ospitata ad una delle serate del Festival si è portata dietro un’infinita scia di polemiche. Una di queste, sicuramente, scatenata dalle scarpe brandizzate che calzava. L’attore è stato difatti accusato di aver fatto pubblicità occulta ad una marca di scarpe da lavoro, U-Power, di cui è anche il testimonial.

Durante la kermesse canora, Travolta indossava un paio di scarpe bianche che risaltavano particolarmente, sotto il suo completo total black. Selvaggia Lucarelli, inoltre, ha affermato addirittura di aver visto, in quella stessa serata, il proprietario del brand seduto in prima fila all’Ariston.