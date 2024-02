Sanremo, caso Travolta, l’ad Rai furioso: “Pensava di fare il furbo”

Roberto Sergio, l’ad Rai, ha annunciato che indagherà meglio sul caso John Travolta e la pubblicità occulta. Vorrà aprire anche un’indagine interna per capire se c’è stata una mancanza da parte di qualcuno dello staff Rai.

Il caso Travolta/U-Power è diventata la polemica che sta facendo da padrone in questa settimana sanremese. L’attore hollywoodiano è salito sul palco dell’Ariston indossando delle scarpe di un marchio famoso ed il logo non è stato coperto, facendo pubblicità occulta. Il Codacons ha esporto denuncia e se così fosse l’azienda dovrà pagare una multa molto salata. Così Sergio, al Foglio, ha rivelato di essersi molto adirato per questo episodio. Lui ritiene che l’attore abbia voluto fare il furbo e non ci sta: “Voleva fare il furbo in Italia, rubare a casa dei ladri“.

Secondo quanto riferito da Sergio, infatti, Travolta aveva firmato un contratto nel quale si impegnava esplicitamente a non fare pubblicità. Cosa che invece non ha fatto. Rimane però un altro problema: chi non si è accorto con quali scarpe l’attore stesse salendo sul palco.

L’amministratore delegato è pronto ad aprire anche un’indagine interna appunto perché vuole capire di chi è la responsabilità di questa distrazione che è costata cara alla Rai. Lui esclude che qualcuno sia stato volutamente complice di ciò, ma “se così non fosse, noi lo scopriremo e cacceremo qualsiasi collaboratore o dipendente infedele“.

La pubblicità occulta a Sanremo

Dopo il caso Ferragni- Meta a Sanremo 2023, la Rai non ha capito la lezione ed ha commesso un altro errore simile. Mercoledì 7 febbraio John Travolta è stato ospite al festival ed è stata fatta pubblicità occulta. L’attore, infatti, è salito sul palco con le scarpe della U- Power ed il marchio non è stato coperto. Non solo, ci sono state più inquadrature sui suoi piedi.

Anche il brand poi, sul suo canale Instagram, più volte ha menzionato questa ospitata, fiera della grande pubblicità che si sono fatti. Ma i dirigenti Rai hanno rivelato di non aver commesso volutamente questo grave errore.

Secondo quanto detto, l’attore sarebbe salito sul palco in fretta e in furia e nessuno si è messo a guardare cosa indossasse. Per quanto riguarda le inquadrature alle scarpe, la giustificazione è legata al ballo. Dato che lui si stava esibendo, è sembrato logico riprendere i passi di danza.

Di questa storia non tornano molte cose, perché in un palco così importante non è possibile commettere errori così stupidi, soprattutto dopo che già l’anno scorso c’è stato un episodio simile. Adesso si attende che l’indagine faccia il proprio corso per capire chi sono gli effettivi responsabili di ciò e se da parte di Travolta e della U- Power è stato tutto studiato a tavolino.