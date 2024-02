Sanremo: arriva il Codacons, caso di pubblicità occulta con Travolta

Arriva l’esposto da parte del Codacons nei confronti di Agcom e Antitrust. L’associazione ha chiesto di aprire un’indagine sulla pubblicità occulta che si è evidenziata nella seconda serata di Sanremo.

John Travolta è andato al festival indossando delle scarpe U- Power e si indaga quindi per pubblicità occulta. A comunicarlo è stato lo stesso Codacons all’Adn Kronos.

“In fatto di pubblicità occulta e cachet esorbitanti, la Rai perde il ‘pelo ma non il vizio’ e dopo la multa inflitta dall’Agcom e confermata dal Tar per l’edizione del 2023 durante la quale venne sponsorizzata illecitamente l’azienda Instagram, anche quest’anno nel corso delle prime due serate del Festival si sarebbero verificati casi di presunta pubblicità occulta a danno dei telespettatori. Il primo caso a finire al vaglio delle autorità è quello sulle scarpe di John Travolta. L’attore risulterebbe infatti essere legato da rapporti commerciali all’azienda di calzature U-Power, e proprio ieri, nel corso del suo intervento al Festival, avrebbe indossato un modello di scarpe del marchio di cui è testimonial, scarpe più volte riprese in primo piano dalle telecamere Rai”.

Sembra anche che Travolta sia stato pagato circa un milione di euro dalla U-Power proprio per la sponsorizzazione che poi è avvenuta sull’Ariston.

“Secondo quanto riportato dal Corriere della sera, inoltre, l’attore avrebbe ricevuto un compenso da 1 milione di euro dalla U-Power per salire sul palco dell’Ariston. Denaro che si aggiunge all’esorbitante cachet da 200mila euro che la Rai, stando a quanto pubblicato da Adnkronos, avrebbe riconosciuto a John Travolta, peraltro per un siparietto ridicolo e di dubbio gusto, bocciato da pubblico e critica”.

Ma l’azienda delle scarpe ci ha tenuto a fare chiarezza, specificando che il loro accordo fosse antecedente all’ospitata a Sanremo, infatti risale a quest’estate. Dunque la U- Power non era a conoscenza dei contenuti della performance, poiché decisi totalmente dalla direzione artistica del festival.

“Con riferimento alla partecipazione di John Travolta al Festival di Sanremo, U-Power precisa che l’attore, come noto, è testimonial dell’azienda dall’estate del 2023. La partecipazione al Festival di Sanremo è frutto di un accordo tra la Rai e l’attore del quale U-Power non è in nessun modo parte in causa. In merito ai contenuti della performance, gli stessi sono un tema di esclusiva competenza della direzione artistica del festival di Sanremo“.

La risposta dei dirigenti Rai

In conferenza stampa è stato chiesto come mai il logo delle scarpe non fosse stato oscurato. I dirigenti hanno chiarito che non ci fossero accordi commerciali con la U-Power e che è stato tutto un caso.

È stato specificato che l’attore è arrivato all’ultimo minuto, è entrato velocemente in camerino ed è salito sul palco. Hanno ammesso di non aver riconosciuto in quel momento il marchio. Dunque a causa di questa distrazione, John è salito sulla scena facendo pubblicità occulta. Per quanto riguarda le continue inquadrature non c’è stata una volontà ben precisa, se non quella di far vedere i piedi dato che Travolta stava ballando.

Il cachet di Travolta

È polemica anche su cachet. In molti si stanno chiedendo quanto sia stato pagato l’attore per poi farlo esibire in una gag così ridicola. Amadeus ha chiarito che rispetto agli standard degli ospiti internazionali, questa volta c’è stato solamente un rimborso spese. Stessa cosa è avvenuta con Russell Crowe che ci sarà questa sera. Ma questa scelta non c’entra nulla con la U- Power. Hanno chiarito che non c’è stato nessun accordo.