Trame Daydreamer: Sanem lascia l’agenzia e Can, CeyCey sa tutto

Daydreamer – Le ali del sogno trama prossime puntate: i tradimenti ripetuti di Sanem ai danni di Can

La trama delle prossime puntate di Daydreamer – Le ali del sogno ci raccontano dei tanti segreti che Demet continuerà a nascondere a Can: sappiamo tutti che si è messa d’accordo con Emre per rubare i documenti della cartella rossa a Divit, e vedremo pure che collaborerà con lui per sottrarre delle foto molto importanti che, entrate in possesso di Aylin, lo metteranno nei guai. Sono anticipazioni ghiottissime per i fan della serie televisiva turca, visto che permettono di comprendere quanto sarà difficile per Can e Sanem iniziare una storia d’amore quando entrambi avranno il coraggio di confessare l’uno all’altra i propri sentimenti. Sottolineiamo sin da subito che a questo punto della storia Sanem inizierà a provare qualcosa per Can ma non si fiderà ancora totalmente di lui perché convinta che voglia vendere l’azienda prima del ritorno del padre.

Anticipazioni trama Daydreamer: i segreti di Sanem difficili da confessare

Dello scandalo che ha travolto Can Divit vi abbiamo parlato approfonditamente in questo speciale da leggere anche solo velocemente per capire cos’è successo. Nelle puntate successive di Daydreamer Sanem inizierà a rendersi conto della cattiveria di Emre e gli dirà chiaramente di non voler più collaborare con lui alle spalle di Can (anche perché voleva confessargli i propri sentimenti e non potrà farlo dopo lo scoppio dello scandalo nazionale). Dopo la diffusione delle foto che hanno spinto la stampa ad accusare Divit di plagio Sanem non saprà se dire a Can che Emre aveva visto quegli scatti: questo perché della trappola ha fatto parte involontariamente anche lei pur non sapendo che Aylin avrebbe voluto usare quelle foto per tentare di distruggere la reputazione del fotografo.

Nuove puntate Daydreamer: Emre lascia Aylin, troppi i sensi di colpa

Alla fine comunque l’esperto informatico verrà scoperto e arrestato, e Can sarà scagionato da qualsiasi accusa: tutto si sistemerà grazie a una conferenza stampa che permetterà a Divit di spiegarsi. Sarà proprio in queste puntate che Emre lascerà Aylin sentendosi profondamente in colpa per i danni causati al fratello. Come tutti sapete, tutto dipendeva proprio dal fatto che Emre avesse ritrovato una certa sintonia con lei che, proprietaria di un’agenzia piena di debiti, voleva fare il possibile per mettere in difficoltà la concorrenza.

Puntate future e trama Daydreamer: Sanem lascia l’agenzia e Can resta da solo, CeyCey sa tutto

Leyla troverà Emre ubriaco in un locale e sarà così che il rapporto inizierà a rafforzarsi tra una confidenza e l’altra. Can intanto riceverà una chiamata da Polen, a cui dirà che tra di loro non potrà mai esserci alcunché. In tutto questo caos le cose non si metteranno meglio neanche per Sanem che dopo aver svelato il proprio segreto a Ceycey deciderà di lasciare l’agenzia e Can: non può lavorare – questo il suo chiodo fisso – per qualcuno che ama e che nonostante tutto ha tradito.