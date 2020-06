Daydreamer anticipazioni, Can Divit dà scandalo: il fotografo nei guai

Anticipazioni Can Divit Daydreamer – Le ali del sogno, il fotografo nei guai a causa di Sanem: il complotto di Aylin ed Emre

Uno scandalo di proporzioni nazionali rischia di far perdere definitivamente la reputazione a Can Divit nelle prossime puntate di Daydreamer – Le ali del sogno. Succederà tutto a causa di Sanem che – come ben sapete – continuerà a credere alla storia che Emre gli ha raccontato, cioè che Can voglia vendere l’azienda di famiglia non essendo interessato a lavorarci in futuro (tutti siete a conoscenza del fatto che Divit è un fotografo e che si è dovuto adattare alla volontà del padre). Le anticipazioni su Daydreamer di cui vi stiamo per parlare riguardano delle foto che Can ha scattato a Sanem per una campagna pubblicitaria a favore delle donne; quando Aylin scoprirà da Emre che la ragazza ha aiutato Divit farà il possibile per avere questi scatti in anteprima per mettere in difficoltà il fotografo e far scoppiare lo scandalo di cui vi abbiam parlato. Veniamo ai dettagli.

Daydreamer anticipazioni, Can finisce sui giornali: scandalo dopo il tradimento di Sanem

Emre a un certo punto riuscirà a convincere Sanem a farsi consegnare le foto scattate da Can e lei, seppur inizialmente titubante, deciderà di farlo proprio perché convinta della malafede di Divit. La ragazza riuscirà a rubare le foto a Can e a passarle a Emre che a sua volta le passerà ad Aylin. Lo scandalo scoppierà quando la perfida antagonista della serie televisiva con l’aiuto di un esperto informatico farà pubblicare online degli scatti molto simili a quelli di Can e a farli retrodatare; l’obiettivo è scontato: far sì che Divit possa essere accusato di plagio, e non si tratta di un’accusa leggera se pensate che la fotografia è vita per il personaggio interpretato da Can Yaman.

Nuove puntate Daydreamer: Can accusato di plagio, il complotto

Non è finita qui perché Aylin completerà l’opera facendo pubblicare su un sito Web dallo stesso esperto una campagna pubblicitaria piuttosto simile a quella studiata da Can: ciò spingerà la stampa ad accusarlo pesantemente e l’associazione di fotografi di cui fa parte a sospenderlo finché non sarà riuscito a chiarire tutto; non è una notizia che lascerà indifferente o che preoccuperà poco Divit, visto che si trattava di un’associazione molto prestigiosa.

Prossime puntate Daydreamer, i sospetti di Can sul comportamento di Sanem: il rapporto in bilico

A un certo punto Can inizierà a sospettare di un tradimento da parte di qualcuno e vorrà interrogare i suoi dipendenti; sarà proprio in quest’occasione che avrà i primi importanti dubbi su Sanem che era l’unica a sapere degli scatti e ad avere accesso al progetto della campagna pubblicitaria. Daydreamer vi aspetta tutti i giorni su Canale 5 con puntate ricche di colpi di scena e seguite anche per via dell’affetto che il pubblico nutre nei confronti di Can Yaman; vedrete che col passare del tempo l’intreccio si complicherà notevolmente e allora non vi basteranno più solo le messe in onda di Mediaset!