Daydreamer, anticipazioni dal 15 al 19 giugno: gravi problemi per Can Divit

Anticipazioni prossima settimana Daydreamer – Le ali del sogno: cosa succede dal 15 al 19 giugno

Le anticipazioni sulle puntate di Daydreamer – Le ali del sogno della prossima settimana ruotano tutte attorno ai piani orditi da Emre, fratello di Can Divit, e Aylin, la sua ex di cui si è innamorato di nuovo, contro l’azienda di famiglia: se avete visto le prime puntate infatti sapete bene che Aylin ha un’azienda rivale e di conseguenza Emre ha tutto l’interesse a sabotare la propria per favorire quella della sua amata. Il tradimento di Emre non può concretizzarsi senza l’intervento di Sanem che dopo un favore ricevuto sarà sua complice credendo che sia Can e non lui a voler distruggere l’attività.

Daydreamer – Le ali del sogno, puntate nuova settimana: Can Divit trionfa ancora su Emre e Aylin

I primi giorni vedremo Emre e Aylin sottrarre delle foto che Can avrebbe dovuto presentare per una campagna pubblicitaria: un danno fortissimo se tutto fosse andato nel verso giusto; i fatti però per fortuna non sono andati così perché la compagnia destinataria delle foto scarterà gli scatti rubati e accetterà invece quelli nuovi di Can: in altri termini i due nemici della serie televisiva hanno rubato qualcosa che non è servito a vincere mentre Can riuscirà a farcela cambiando idea e presentando un nuovo progetto. Ma le anticipazioni della settimana su Daydreamer non finiscono qui.

Daydreamer prossima settimana, puntate movimentate per Can e Sanem: le anticipazioni

La prossima settimana ci sarà anche un party a casa dei fratelli Divit: festa durante la quale Sanem finirà in piscina e si troverà a vivere situazioni assurde con il bellissimo Can; si tratta ovviamente di episodi che, visti nel loro insieme, servono per raccontare come la storia dei due si sta evolvevndo. Anche se – ricordiamolo -, una volta che i sentimenti di entrambi verranno allo scoperto, Sanem dovrà fare i conti con ciò che ha combinato sin dalle prime puntate. Sempre la prossima settimana vedremo la malefica Aylin strappare a Can la modella Arzu Tas, volto perfetto per l’agenzia di famiglia e che avrebbe senz’altro contribuito al successo di alcune campagne; nel corso delle puntate vedremo Divit fare il possibile per recuperare il rapporto con la professionista, anche se i suoi problemi saranno molti altri.

Puntate prossima settimana Daydreamer, Sanem continua a boicottare Can a sua insaputa: news sulla coppia

Dalle anticipazioni settimanali sappiamo infatti che Can farà il possibile per stringere un nuovo accordo con la sua partner commerciale ma si scoprirà pure che il computer che ha inviato la pericolosa email ad Aylin è proprio quello di Leyla che purtroppo subirà tutte le conseguenze del caso. Sanem cercherà in tutti i modi di sabotare i piani di Can, visto che Emre l’ha imbrogliata non appena conosciuta e dopo aver appreso che Divit si fidava solo di lei, ma a quanto pare neanche questa volta ci riuscirà. Parecchio spazio sarà dato anche a Nihat e Mevkibe che decideranno di vendere il negozio senza sapere che il debito contratto è stato saldato da Sanem grazie al sostegno di Emre. Come al solito si tratta insomma di anticipazioni ghiottissime per i fan della serie televisiva di Canale 5. Vi sta piacendo Daydreamer – Le ali del sogno?