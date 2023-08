Tradimenti Ilary Blasi, Totti fa i nomi in tribunale: chi c’è di mezzo

In tribunale potrebbero essere chiamati in causa coloro che avrebbero avuto storie ‘clandestine’ con Totti e Ilary

Lo si era capito fin da subito che la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti sarebbe stata ‘lacrime e sangue’. Ed è proprio così che sta finendo E guerra sarà. Nelle ultime ore, come ha ricostruito il Corriere della Sera, in tribunale c’è stato uno scambio di reciproche accuse sui tradimenti. “Hai tradito per primo”, “No sei stata tu”. La situazione ha preso una piega di ‘non ritorno’ pochi giorni fa quando la conduttrice Mediaset, tramite i legali Alessandro Simeone e Pompilia Rossi, ha presentato al Tribunale civile di Roma una richiesta formale di addebito contro l’ex marito.

La Blasi ha sostenuto che il matrimonio con Totti, durato quasi 17 anni, è terminato su un binario morto per colpa della relazione che l’ex calciatore ha avviato con Noemi Bocchi. L’atto, riferisce sempre Il Corriere della Sera, è stato depositato e notificato alla controparte, che ha tempo fino al 10 agosto per rispondere. E lo farà.

Gli avvocati Antonio Conte e Laura Matteucci, che assistono Totti, starebbero mettendo a punto una dettagliata contro-richiesta. E sarà in tale contesto che quasi certamente non negheranno che l’ex stella della Roma si sia innamorato di Noemi (il fatto è acclarato. Lo stesso Totti disse: “La nostra storia è iniziata dopo Capodanno. E si è consolidata nel marzo 2022”). Dall’altra parte però proveranno a dimostrare che sarebbe stata la Blasi a tradire per prima.

I flirt extraconiugali, i legali di Totti al lavoro

I legali di Totti stileranno anche una lista dei (presunti) flirt extraconiugali vissuti da Ilary. E faranno nomi e cognomi. Allegando i messaggini che il ‘Capitano’ considera compromettenti. Trattasi delle chat scoperte sul cellulare della showgirl. (“Non avevo mai spiato sul suo telefonino. Però quando mi sono arrivati avvertimenti da persone diverse, di cui mi fido, mi sono insospettito. Ho guardato. E ho visto che c’era una terza persona, che faceva da tramite tra Ilary e un altro”).

La terza persona a cui fa riferimento Totti è Alessia Solidani, fedele amica e parrucchiera di Ilary, che l’aveva pettinata anche per il giorno delle nozze all’Ara Coeli in diretta su Sky. E i presunti flirt di Ilay quali sarebbero? Il CorSera scrive che “nel documento, che verrà consegnato in queste ore, si farebbe quindi esplicitamente il nome di Cristiano Iovino, il tatuato e palestrato personal trainer romano di cui tanto si è scritto la scorsa estate. E forse anche del fascinoso attore Luca Marinelli, amico di Melory Blasi, sorella di Ilary. Più altri di cui si è lungamente dibattuto su siti e giornali”.

Così non è da escludere che il giudice del Tribunale civile, Simona Rossi, che ha calendarizzato la prima udienza per il 20 settembre, non subito, ma in seguito, potrebbe convocare sia Noemi Bocchi sia Iovino per sentire le loro versioni. Sta finendo malissimo tra i due ex coniugi. E il peggio pare che debba ancora arrivare.