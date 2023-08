Ilary Blasi-Totti, mazzata in tribunale: chi ha preso la stangata

Sconfitta per Ilary Blasi nella lunga e complessa battaglia legale riguardante i Rolex con il suo ex marito Francesco Totti. Lo scorso 1 giugno, il giudice Francesco Frettoni aveva stabilito l'”affidamento condiviso” degli orologi di lusso, richiedendo a Blasi di restituirli e di conservarli in un luogo accessibile ad entrambi gli ex coniugi. Tuttavia, la conduttrice aveva presentato un ricorso contro questa decisione, sostenendo quattro punti principali. Innanzitutto, voleva che i Rolex le venissero affidati esclusivamente, poiché erano regali del suo ex marito. Inoltre, affermava di averne presi solo due o massimo quattro. In aggiunta, denunciava la sparizione di altre borse, scarpe e costosi gioielli di cui non si era accorta prima e chiedeva che le spese legali fossero a carico dell’ex marito.

La sconfitta di Ilary Blasi

Adesso, a distanza di un mese, il Tribunale civile di Roma ha emesso la sua decisione: l’appello della Blasi è stato respinto, condannandola anche pagare le spese legali. La sentenza è stata comunicata agli avvocati delle parti coinvolte e il Tribunale ha ordinato che gli orologi siano restituiti e collocati in una cassetta di sicurezza cointestata, escludendo l’ipotesi del dono coniugale. Questo dovrà essere fatto con estrema urgenza, dato che la decisione del giudice Frettoni risale a ormai due mesi fa.

Un altro aspetto controverso riguarda il numero esatto dei Rolex. Inizialmente, Blasi aveva dichiarato di averne presi 6 o 7, ma ora sostiene di averne acquistati solo 2 o al massimo 4. Tuttavia, Francesco Totti ha presentato le fatture di pagamento rilasciate dai concessionari Rolex ufficiali, che attestano la presenza di almeno 7 o 8 orologi. Secondo fonti vicine a Totti, nella cassetta di sicurezza potrebbero esserci fino a 10 o forse 15 Rolex.

Infine, il Tribunale ha rifiutato la possibilità per Blasi di reclamare altri beni, poiché è passato troppo tempo dalla fine del procedimento giudiziario. La causa è iniziata il 15 ottobre e si è conclusa il 1° giugno, quindi si ritiene che Blasi avrebbe potuto notare prima l’assenza di altri oggetti di valore. A tal proposito, si ipotizza che questi beni possano essere stati nascosti da Totti come atto di ripicca. Insomma, dura batosta per Ilary, che dovrà restituire i Rolex e far fronte alle spese legali. La questione dei numerosi orologi e dei beni scomparsi ha reso la situazione ancora più complessa, e la conduttrice non sarà certamente soddisfatta della sentenza.