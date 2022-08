Totti, “un bodyguard per Noemi”: ultimi gossip da Sabaudia

By

Continuano le vacanze di Francesco Totti e Noemi Bocchi a pochi chilometri di distanza. Lui a Sabaudia, dove da anni possiede una villa, lei a San Felice Circeo: qui ha affittato un appartamento. Per amore del Pupone la flower designer ha rinunciato alle consuete vacanze in Sardegna.

Il settimanale Nuovo ha pubblicato inedite immagini di Noemi Bocchi al mare. In spiaggia la 34enne mette in mostra un fisico asciutto, praticamente perfetto, scolpito da palestra e padel. La giovane è stata pizzicata in compagnia di un robusto accompagnatore. Stando a quanto mormorano alcuni villeggianti, l’ex calciatore avrebbe messo a disposizione della nuova fiamma un bodyguard.

Una guardia del corpo per aiutare Noemi a vivere con maggiore serenità e tranquillità queste vacanze e tenerla a distanza da curiosi, paparazzi ed eventuali altri seccatori. La coppia sta cercando di essere molto prudente ed evita di farsi pizzicare dai fotografi appostati in zona.

Secondo gli ultimi gossip Totti e Noemi continuerebbero a vedersi di nascosto: gli incontri tra i due avverrebbero su uno yacht, al largo, dove lei è stata vista salire e rimanere per diverse ore. Intanto Alfonso Signorini ha smentito su Chi la presunta gravidanza della Bocchi.

Fake news circolata dopo che Noemi è stata avvistata in una nota clinica romana, specializzata in ostetricia e ginecologia, dove si era recata per fare visita ad una cara amica che si era sottoposta ad un delicato intervento chirurgico.

L’accordo tra Francesco Totti e Noemi Bocchi

A quanto pare Francesco Totti e Noemi Bocchi avrebbero un accordo segreto: usciranno allo scoperto solo quando lo sportivo sarà ufficialmente separato da Ilary Blasi. Le pratiche del divorzio non sono state ancora avviate e molti sono pronti a giurare che tra i due ci sarà una vera e propria battaglia legale dato l’ingente patrimonio da spartire.

Il patrimonio di Totti e Ilary

Francesco Totti e Ilary Blasi devono spartire equamente un impero economico formato da sette società – tra cui una holding con patrimonio da sette milioni di euro – con azioni intestate ai due ma anche ai loro parenti, tra cui la madre, il fratello e il cugino del Capitano. Anche l’ex Letterina di Passaparola aveva coinvolto i suoi parenti nelle attività di famiglia.

Poi ci sono gli immobili, tra cui la mega villa da 1500 metri quadrati e 36 stanze. C’è poi la casa a Sabaudia e l’appartamento a Casal Palocco, dove Totti viveva prima del matrimonio con la Blasi, celebrato nel 2005. Senza dimenticare i guadagni milionari dell’ex coppia: un tesoro che si aggirerebbe intorno ai 100 milioni di euro.