Totti e Noemi all’aeroporto insieme a gennaio: spunta una foto

Continuano ad emergere prove e retroscena sulla relazione tra Francesco Totti e Noemi Bocchi. Leggo ha riportato a galla una vecchia foto del Pupone all’aeroporto. Uno scatto che risale allo scorso gennaio e in cui si vede l’ex marito di Ilary Blasi intento a prendere un volo insieme ad una donna bionda e altre due persone. La certezza che quella donna sia la 34enne pariolina non c’è visto che il suo volto è coperto da una mascherina ma le probabilità sono piuttosto alte.

Del resto è ormai noto che il primo incontro tra Totti e Noemi risale alla scorsa estate. Complice un torneo di padel – passione di entrambi – i due si sono conosciuti e hanno iniziato a frequentarsi in gran segreto. Fino alle foto, inequivocabili, di Francesco sotto casa della Bocchi e il conseguente annuncio della separazione da Ilary Blasi. Per mesi l’ex calciatore e la nuova compagna avrebbero dunque vissuto il loro rapporto in clandestinità, tra fughe romantiche in luoghi top secret.

E pare che i diretti interessati siano intenzionati ad avanti avanti in questo modo ancora per molto. Secondo gli ultimi gossip Totti e Noemi Bocchi avrebbero un accordo segreto: usciranno allo scoperto solo quando Francesco sarà ufficialmente separato da Ilary Blasi. Le pratiche del divorzio non sono state ancora avviate e molti sono pronti a giurare che tra i due ci sarà una vera e propria battaglia legale dato l’ingente patrimonio da spartire.

Il patrimonio di Totti e Ilary

Francesco Totti e Ilary Blasi devono spartire equamente un impero economico formato da sette società – tra cui una holding con patrimonio da sette milioni di euro – con azioni intestate ai due ma anche ai loro parenti, tra cui la madre, il fratello e il cugino del Capitano. Anche l’ex Letterina di Passaparola aveva coinvolto i suoi parenti nelle attività di famiglia.

Poi ci sono gli immobili, tra cui la mega villa da 1500 metri quadrati e 36 stanze. C’è poi la casa a Sabaudia e l’appartamento a Casal Palocco, dove Totti viveva prima del matrimonio con la Blasi, celebrato nel 2005. Senza dimenticare i guadagni milionari dell’ex coppia: un tesoro che si aggirerebbe intorno ai 100 milioni di euro.